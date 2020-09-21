Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Hiç bir şehidimizin, hiç bir gazimizin kanları yerde kalmayacak" -... Programa katılan şehit ve gazi yakınlarından görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları...

Programa katılan şehit ve gazi yakınlarından görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. (1) Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem