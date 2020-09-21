Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Hiç bir şehidimizin, hiç bir gazimizin kanları yerde kalmayacak" -...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Hiç bir şehidimizin, hiç bir gazimizin kanları yerde kalmayacak" -...

Programa katılan şehit ve gazi yakınlarından görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları...

21.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:44

Programa katılan şehit ve gazi yakınlarından görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. (1)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Hiç bir şehidimizin, hiç bir gazimizin kanları yerde kalmayacak' -...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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