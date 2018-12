Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Her Alanda Yerli ve Milli Üretime ve Sermayeye Sahibiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün gıdadan savunma sanayiine kadar her alanda yerli ve milli üretime ve sermayeye sahibiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, konuşmasında yerli ve milli üretim vurgusu yaparak "Hükümetimizin insanı odağa alan vizyonu sayesinde her alanda istikrarlı bir gelişme süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Hiç kuşkusuz yerli ve milli endüstri hamlesi bu sürecin en önemli unsurlarından bir oldu. Bugün gıdadan savunma sanayiine kadar her alanda yerli ve milli üretime ve sermayeye sahibiz. Bu markalar ve değerler hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorlar, hem de bizi biz yapan unsurları üretimlerine yansıtarak farklı coğrafyalara ulaşmasına vesile oluyorlar. Elbette yeni ticaret alanları, yeni istihdam alanları çalışma hayatına yeni katılımlar demektir. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlattığımız 'Milli İstihdam Seferberliği' bunun en güzel örneğidir. İş dünyamızın kıymetli isimleri ve işverenlerimizin desteklerimizle 1 buçuk milyona yakın vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Bizler zirvenin de isminde zikredildiği gibi Türkiye'yi değerli kılacak, niteliğine daha da nitelik katacak faydalı her işin destekçisi olduk ve olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bakan Selçuk değer oluşturmanın öneminden bahsederek, "Her birimiz olduğumuz her alanda en değerlisini yapmaya uğraşıyoruz. Bugün ülkemizde ekonomiden sosyal politikalara sanattan spora kadar her alanda değer arayışının yansımalarına tanık oluyoruz. Bizi tüm mecralarda en iyi şekilde temsil eden markalarımızla, bayrağımızı gittiği her yerde şeref madalyası gibi taşıyan yetenekli kardeşlerimizle gururlanıyoruz. Bizler de hükümetimiz ve bakanlığımız eliyle gerçekleştirdiğimiz her icraatta bir yandan bu ideale ulaşmaya gayret ederken milli değerlerimize ve inancımızın bizlere öğütlediği prensipleri yerine getirmeye çalışmaktayız" diye konuştu.

Bakan Selçuk, konuşması sonrasında Avrupa şampiyonu Paralimpik Milli sporcu Sümeyye Boyacı ile biraraya geldi. Bakan Selçuk, milli sporcu ile bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA