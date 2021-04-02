Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz"

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarının tedavilerini desteklediklerini belirterek, "Kanser hastalarımızı tedavi sürecinde yalnız bırakmıyoruz.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarının tedavilerini desteklediklerini belirterek, "Kanser hastalarımızı tedavi sürecinde yalnız bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı infografikli paylaşımda, hastalık hallerine bağlı ortaya çıkan iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verdiklerine dikkati çekti.

Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz. Kanser hastalarımızı tedavi sürecinde yalnız bırakmıyoruz. Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının, 'muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip' işlem bedellerini karşılıyoruz. Yol, gündelik ve refakatçi giderlerini SUT kapsamında karşılıyoruz. Kanser hastalarına kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti (aşılama, ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi) sunuyoruz.

İlk teşhis tarihinden itibaren kurumumuza başvuruda bulunan kanser hastalarına, 10 yıl sigortalı çalışması, 1800 gün sigorta primi olması, çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmesi durumunda kanser türüne göre 18 aya kadar malullük aylığı bağlıyoruz."

Sağlığa erişimini sağlıyoruz

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında verilen hizmetlere yönelik paylaşımda da bulunan Bakan Selçuk, tüm vatandaşların sağlığa erişimlerini sağladıklarını belirtti.

Selçuk, aktif olarak SSK (4/A), Bağ-Kur (4/B), Emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve herhangi bir sigortası bulunmayanların aylık 107,33 lira GSS primi ödeyerek kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlığa erişimlerini sağladıklarını anımsattı.

Herhangi bir geliri ve sosyal güvencesi olmayanların gelir testine başvuru yaparak yaşadığı hanede aile içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altındakilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin GSS primlerini ödediklerine dikkati çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Hiçbir şart aranmaksızın, 18 yaşını doldurmamış çocuklarımızın, gençlerimizin (lise mezunlarına 20 yaş, üniversite mezunlarına 25 yaşa kadar), 65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın, hamilelik-gebelik halindeki kadınlarımızın, yeni doğanlarımızın, iş kazası geçirenlerin, trafik kazası geçirenlerin, acil vakalı hastalarımızın sağlığa erişimini sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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