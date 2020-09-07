Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak.
07.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:14
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak."
Kaynak: AA