Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak." Kaynak: AA