Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli aylığı ödemeleri 15-22 Mayıs'ta yapılacak"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli aylığı ödemeleri 15-22 Mayıs'ta yapılacak"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
08.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:52

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin, öne çekilerek 15-22 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin, öne çekilerek 15-22 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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