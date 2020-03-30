Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.
30.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:22
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.
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Kaynak: AA