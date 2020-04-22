Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına e-devlet üzerinden şu ana kadar 800 bini aşkın başvuru aldıklarını bildirdi.

22.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:10
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına e-devlet üzerinden şu ana kadar 800 bini aşkın başvuru aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında üç fazda yürütülen destek ödemelerine yönelik soru üzerine Selçuk, pandemi süresince Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında çok kapsamı bir "sosyal koruma kalkanı" oluşturduklarını, bunu da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, sosyal hizmetlerde alınan önlemler ve sosyal yardımlar olmak üzere 3 başlıkta topladıklarını anımsattı.

Yoğun bir çalışma neticesinde sosyal yardımları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile üç faz altında topladıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu üç fazdan birincisini 2,1 milyon haneye 1000'er lira destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımlar alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde ve biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerine de yine bu hafta içinde ulaşıyoruz. Ayrıca pazartesinden itibaren Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık."

Bakan Selçuk, e-devlet üzeriden müracaat yapamayacak olanlar ya da internet kullanmayanlara nasıl bir destek verildiği yönündeki soru üzerine, ailede bir kişinin e-devlet şifresi olması halinde hane bazlı sisteme başvurulabildiğini, internet ya da şifre alınmasında herhangi bir sorun yaşanması halinde ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sistemden yararlanılabileceğini söyledi.

"Şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık"

Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların pazartesi itibarıyla e-devlet üzerinden açıldığını hatırlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faz 3'ü talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz ama şunu söyleyebilirim, pazartesi akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık. Tabii sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına da 5'e ayırdık. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre '0-2-4-6-8' olarak vatandaşlarımız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma başvurabilecekler. Akabinde cumartesi pazar günleri de kimlik numarasını son hanesi kısıtı olmadan bütün vatandaşlarımız başvuracaklar. Orada tabii ki bizim belirlediğimiz belli başvuramayacak gruplar vardı. Memurlarımız, kamu işçilerimiz, SGK'den gelir veya aylık alan emeklilerimiz, faz 1 ve faz 2'den bin liralık desteği almış olanlar, İşkur işsizlik ödeneğinden ve İşkur kısa çalışma ödeneğinden yaralanmış olanlar, süreçte bu faz 3 sistemine başvurmuş olsalar dahi faydalanamayacaklar."

Bakan Selçuk, SGK sorgusu tamamlanan başvuruların 1003 vakfın ekranına düştüğünü, bunların yerel koşullar akabinde değerlendirmesiyle ödeme emirlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, dönemsel muhtaçlık kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının da vakıflar aracılığıyla değerlendirilmiş olacağını ifade etti.

"Vakıflarımıza yarım milyarı aşkın destek yolladık"

Daha önceden sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların devam edip etmediği sorusunu ise Selçuk şöyle yanıtladı:

"Biz bu süreçte vatandaşlarımızın her daim yanlarında olacağız. Zaten Faz 1'de biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla mevcut düzenli yardım alan vatandaşlarımızı desteklemiş olduk. Onun haricinde bizim her ay vakıflara gönderdiğimiz, illerinde, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi haneleri tespit edip, destek olmaları için gönderdiğimiz periyodik payı da ilk önce 135 milyondan 180 milyon liraya çıkardık, hem ramazan olması hasebiyle hem de bu süreç dolayısıyla da bunu da iki periyodik artı bir de ramazan katkısını da ekleyerek 500 milyon, yani yarım milyarı aşkın bir destek yolladık vakıflarımıza. Dolayısıyla vakıflarımız da bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek ulaştırmaya devam edecekler."

"İhtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın faz 3'e başvurmasını istiyoruz"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı, öksüz-yetim yardımları, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına yapılan yardımlarda da artış kararı alındığını anımsatarak, "Biz 43 tematik programımızda güncellemeler yaparak yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ama biz dönemsel ihtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın da faz 3'e başvurmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuranların yarısından fazlası küçük işletme

Kısa Çalışma Ödeneği'ne yönelik soru üzerine Selçuk, "Son durumda 270 bine yakın firmamız, 3 milyonu aşkın çalışanımız adına başvurdu. Firmalarımız başvuruyor ama çalışanlarımız adına başvuruyorlar. Şu anda 3 milyonu aşkın başvuru almış olduk. Dağılımlarına baktığımızda çalışan sayıları bizim için önemli firmalarımızın. 10 kişiden az çalışanı olan firma sayımız yüzde 80'e ulaşmış durumda başvuranlar arasında. Üç ve daha az çalışanı olan firma sayımız da yüzde 51,5. Yani yarısından fazlası küçük işletme." bilgisini paylaştı.

"Ücretsiz izin desteği SGK üzerinden açıldı"

Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteğine ilişkin de Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nin gelir desteği olmayanların kalmamasını sağlama amacını taşıdığını vurguladı.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak istediklerini, iş akitlerini fesih kısıtı da getirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."

Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını anlattı.

Milli Dayanışma Kampanyası'ndaki bağışlar 1 milyar 823 milyon liraya ulaştı

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"ndaki güncel bağış miktarına ilişkin şunları söyledi:

"Kampanyamız çok güzel ilerledi, milletimiz, 'Bu çorbada tuzumuz olsun', 'Bizim de katkımız olsun' diyerek kampanyaya büyük bir teveccüh gösterdiler. Şu an itibarıyla 1 milyar 823 milyon lira bağışımız hesapta. Cuma günü de ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayınının bereketiyle beraber ülkemizin, vatandaşlarımızın rakamı kısa bir süre içinde 2 milyar liranın üstüne taşıyacağına da inanıyoruz."

Kamu, özel sektör ve bütün vatandaşların birlikte "Biz Bize Yeteriz" dediğini vurgulayan Selçuk, kampanyanın güzel bir dayanışma örneği olduğuna dikkati çekti.

Bir başka soru üzerine Kovid-19'la mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda huzurevleri, engelli bakım merkezleri, kadın konukevleri, çocuk evleri gibi tüm kuruluşlarda alınan önlemleri güncellediklerini söyleyen Selçuk, tedbirleri çok sıkı bir şekilde uyguladıklarının altını çizdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süreç içerisinde yeni projeler, destekler olup olmayacağına yönelik soru üzerine, ihtiyaç hasıl oldukça yeni programlar oluşturulduğunu kaydetti.

"Kovid-19 salgını bittiğinde iş dünyası özelinde ne gibi projeler uygulanacak?" sorusuna karşılık da bütün dünyanın bu konuyu tartıştığına ve pandemi sonrası çalışma hayatına dair farklı bir sürecin yaşanacağına işaret eden Selçuk, Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirebilmek için bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA

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