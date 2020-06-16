Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikososyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
16.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:56

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikososyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. "Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada." ifadelerini kullanan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini belirtti.

Bu ekiplerden 4'ünün depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekibin de yaralı ve yaralı yakınlarıyla görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildiğini aktaran Selçuk, "Bir ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında. Aynı zamanda AFAD'da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, psikososyal destek ekiplerinin depremin merkez üstü Karlıova ve Yedisu başta olmak üzere vatandaşın ihtiyaç duyduğu yerlerde görev başında olduğunu vurgulayarak "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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