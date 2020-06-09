Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
09.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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