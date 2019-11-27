27.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:05

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 5 yıldızlı otel konforundaki huzurevini açtı

Bakan Selçuk; "26 bini aşkın büyüğümüzü misafir ediyoruz"

BURSA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "26 bini aşkın büyüğümüzü, toplam 411 huzurevinde misafir ediyoruz. Tabii en önemlisi, büyüklerimizin hayatlarını sürdürdükleri mekanları çoğaltırken sosyal hayattan koparmayacak yeni düzenlemeler yapmaktır" dedi.

Bursa Nilüfer İlçesi'nde Bursa Valiliği Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tahsis ettiği 6 bin 300 metrekare alan üzerine, her katı bin 500 metrekare olmak üzere 5 katlı, toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 70 oda 130 yatak kapasiteli huzurevinin açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra davetliler katıldı.

Hasan Öztimur'un oğlu Murat Öztimur açılış konuşmasında, "Bursa'da kazandığımızı Bursa'ya harcıyoruz. Bugüne kadar birçok hizmetlerde yer aldık. Bu huzur evi de 6 bin 324 metre kare alan üzerine, 70 oda 130 yatak kapasitesi 5 yıldızlı otel konforunda yapılmıştır. Bu yaptığımız binanın diğer firmalara da örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın hayırsever işadamlarıyla dolu bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Şehrimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Eskiden Avrupa'da yapılan hizmetleri gıpta ile bakardık. Artık bizim ülkemizde de hayal edemediğimiz çalışmalar hayata geçti. Devletin olduğu kadar işadamlarımız da taşın altına elini koymaktadır. Her anne ve baba evladının yanında huzur bulmasını istiyoruz. Ama bu mümkün olmadığında da devletimiz ve iş adamlarımız her zaman burada var" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Devletimiz birçok isimlerle halkımıza hizmet etmektedir. Bugün yaptığımız açılış devlet ve hayırseverin gösterdiği en büyük işbirliğidir. Bu kıymetli eserin Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını istiyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlıların memnuniyeti, rahatı ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini çok önemsediklerini belirterek, "Ülkemizi, milletimizi ayakta tutan, tüm badirelere rağmen güçlü kılan sizlerin varlığı, hayır duası ve desteğidir. Sizler ömrünüzün en verimli dönemlerini çalışarak, üreterek geçirdiniz. Bizler de emanetimize layık olalım istiyoruz. Hayatınızın devamında rahat etmenizi, kimseye muhtaç olmadan yaşamanızı istiyoruz. Bunun için de her türlü imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Tüm yaşam alanlarını sizlere uygun hale getirmenin gayreti içindeyiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayımızı her geçen gün artırıyoruz. 26 bini aşkın büyüğümüzü, toplam 411 huzurevinde misafir ediyoruz. Tabii en önemlisi, büyüklerimizin hayatlarını sürdürdükleri mekanları çoğaltırken sosyal hayattan koparmayacak yeni düzenlemeler yapmaktır" şeklinde konuştu.

Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, şehirlerimizin ve kıymetli büyüklerimizin bakım ve rehabilitasyona olan ihtiyaçları doğrultusunda güzel bir hizmet olacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Bildiğiniz gibi, bakım merkezimiz, ağustos ayı itibariyle hizmet vermeye başlamıştı. Açılış törenini gerçekleştirmemiz bugüne nasip oldu. Bir kez daha Hasan Öztimur beye teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'mızda erişilebilirlik izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda 2019 yılında toplam 931 erişilebilirlik denetimin yapıldığını sözlerine ekleyen Selçuk, "Yapılan bu denetimler sonucunda 15 adet erişilebilirlik belgesi düzenlendi. Erişilebilirlik konusunu çok önemsediğimizi burada bir kez daha vurgulamak isterim. Burada sayın valimizin öncülüğünde şehrimizde ortak kullanım alanları öncelikli olmak üzere binaların erişilebilir hale gelmesi hususunda ayrıca destek istediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, hayırsever iş adamı Hasan Öztimur'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: İHA