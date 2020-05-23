Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "402 bin engellimizin işe yerleşmesine aracılık ettik"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "402 bin engellimizin işe yerleşmesine aracılık ettik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'den bu yılın nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellinin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık edildiğini bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
23.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'den bu yılın nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellinin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların birçok ihtiyacının karşılanmaya devam edildiği vurgulanarak hayata geçirilen projelerle bu kişilerin yaşama daha sıkı tutunabilmelerine kolaylık sağlandığı ve istihdamdan sağlık hizmetlerine, bireysel ihtiyaçlarından emeklilik gibi konulara kadar tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, engelli istihdamının arttığına dikkati çekerek, "2002 yılından 2020 nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik. Hep dediğimiz gibi; hayaller engelsizdir. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; daha da fazla engellimizin istihdama katılması." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkça engelli bireylerin hayallerindeki işi kurması için de destek sağlandığına işaret eden Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteğinden 2014'ten bugüne kadar 2 bin 291 kişinin faydalandırıldığını ve 2020 itibarıyla 65 bin liraya kadar destek sağladıklarını aktardı.

Bakan Selçuk, 2017'de hayata geçirilen ve sayısı 74'e ulaşan İş Kulüplerinde engelli bireylerin kendilerini tanımalarına ve iş arama becerilerini geliştirmelerine yardım ettiklerini belirterek, 69 ayrı birimde yürütülen Engelli İş Koçluğu projesiyle de sürdürülebilir istihdam için her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında, engelli vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda imkanları sonuna kadar kullandıklarını vurgulayan Selçuk, "2012 yılından bu yana toplamda 1 milyon 583 bin engelli vatandaşımızla birebir iş ve meslek danışmanlığı görüşmesi gerçekleştirdik." açıklaması yaptı.

Engelli vatandaşlara daha az süre ve primle erken emeklilik imkanı

Bakan Selçuk, engelli vatandaşlara, daha az süre ve primlerle erken emeklilik imkanı da sunduklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma gücünde kayıp oranı; yüzde 40-49 arasında olanların 18 yıl 4680 gün prim, yüzde 50-59 arasındakilerin 16 yıl 4320 gün prim, yüzde 60 ve üzeri olanların da 15 yıl çalışıp 3960 gün prim ödemeleri durumunda emeklilik hakkına kavuşmalarını sağladık.

Ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olmak şartıyla, tedavide ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri de karşılıyoruz. En az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşların kanser, organ nakli, kök hücre tedavilerinde doğrudan sevk imkanı bulunuyor. İşitme engelli vatandaşların işitme cihazı, tıbbi zorunluluk olması halinde de biyonik kulak bedeli yine SGK tarafından ödeniyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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