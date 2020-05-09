Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
09.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:36

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle, 7'si kanser, 4'ü Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle, 7'si kanser, 4'ü Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkında yazılı açıklama yaptı.

SUT'taki yeni düzenlemelerin SGK'nin internet sitesinde de yayınlandığını belirten Selçuk, "SUT'ta yaptığımız düzenlemeyle 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 MS ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8 bin 603'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tanı testleri ek tebliğde tanımlandı

SUT'ta yapılan yeni düzenlemeyle, halihazırda 370 ilacın bulunduğu "Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi"ne ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek, hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle ödeme listesindeki ilaç sayısı 373'e ulaştı.

Ayrıca sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek Kovid-19 tanı testleri ek tebliğde tanımlandı. Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi.

İmmün plazma tedavisinde, plazma içeriğindeki enfeksiyonları yok ederek tedavinin başarısına katkı sağlayan "viral inaktivasyon işlemi" de tebliğde tanımlandı.

Bakan Selçuk da söz konusu düzenlemelerle ilgili "Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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