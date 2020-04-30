Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'nda konuştu Açıklaması
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'nda konuştu Açıklaması
30.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu, özel sektör, işçilerimizle, memurlarımızla, işverenlerimizle beraber Kovid-19 sonrasında Türkiye'de büyük bir atılım yapacağımıza, ekonomimizi tekrar canlandıracağımıza, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu, özel sektör, işçilerimizle, memurlarımızla, işverenlerimizle beraber Kovid-19 sonrasında Türkiye'de büyük bir atılım yapacağımıza, ekonomimizi tekrar canlandıracağımıza, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen'in farklı ülkelerden sendikacıların katılımıyla, "Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlediği 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Tüm katılımcıların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Selçuk, sendikacılığın Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması yolunda büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıldır çalışanların emeğini, haklarını koruyarak atılımlar gerçekleştirildiğini, kamu ve özel sektörde çalışanların cesareti ve çalışkanlığı sayesinde Türkiye ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü aktardı.

AK Parti hükümetlerinde sendikalaşma oranlarının hep artan bir seyir izlediğine dikkati çeken Selçuk, "Temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması. Tüm çalışanlarımızın da daha yüksek oranlarda sendika üyesi olması." diye konuştu.

"Dijital dünya dünyanın 7 kıtasında emekçi kardeşlerimizle buluşmamıza vesile oldu"

Bakan Selçuk, sosyal paydaşlarla birlikte gerek kamu personel yönetimi gerekse çalışma hayatında önemli değişimlerin sağlandığını belirterek, "İsterdik ki yarın 1 Mayıs'ı tüm emekçilerimizle birlik ve beraberlik içinde kutlayabilelim. Dijital dünyanın da ama güzel tarafları var. Bugün dünyanın 7 kıtasında emekçi kardeşlerimizle buluşmamıza vesile oldu." dedi.

Virüs sebebiyle tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığını, Türkiye'de de ilk andan itibaren çok önemli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ifade eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile sağlanan destekleri anımsattı.

Selçuk, paket kapsamında bugüne kadar açıklanan desteklerin tutarının 200 milyar lirayı aştığını belirterek, Türkiye'de sosyal devlet olmanın gereğini ifa etmeyi çok önemsediklerine dikkat çekti.

Sosyal koruma kalkanı tedbirleriyle dezavantajlı durumdaki vatandaşlar, çalışanlar, işsiz ve iş arayan vatandaşlarla birlikte Türkiye'nin hemen her hanesine dokunduklarını aktaran Selçuk, "Çalışanlarımızı Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği gibi desteklerle korumaya çalışırken, çalışma hayatının dışındaki kesimlere de sosyal yardım ulaştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Kamu personelimizin ne kadar önemli bir vazife yaptığına Türkiye şahit oldu"

"Kamu personelimizin, memurlarımızın bu süreçte ne kadar önemli vazife yaptığına tüm Türkiye şahit oldu." diyen Bakan Selçuk, sosyal hizmet kuruluşlarında, farklı alanlarda çalışanlar ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinde görev alanların kişilerin harcadıkları emeğe işaret etti.

Tüm görevlilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Selçuk, "Kamu görevlilerimizi de korumak adına esnek çalışma biçimlerini hayata geçirdik. Bu Türkiye için önemli bir değişimdi çünkü ilk defa Kovid-19'la beraber Türkiye'de kamu sektöründe esnek çalışma modelleri devreye alınmış oldu. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi modelleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 görünmez emeklerin görünür kılındığı da bir dönem oldu"

1 milyar 800 milyon lirayı aşkın bağışın toplandığı Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerinden ötürü Memur-Sen'e, aynı zamanda bütün kamu personellerine, işçilere, PTT çalışanlarına teşekkürlerini ileten Selçuk, şunları kaydetti:

"Pandemi bize ayrıca bazı görevlerin, işlerin vazgeçilmez olduğunu, bu görevleri yürüten kişilerin de toplum yararına yaptıkları fedakarlığın derecesini de gösterdi. Bu anlamda emeğin değerini gördük. Aslında Kovid-19 bize görünmez emeklerin görünür kılındığı da bir dönem oldu. Ülkemiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm diğer ülkelere örnek oldu. Sadece farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızı sağ salim evlerine ulaştırmakla kalmadık, aynı zamanda bizden destek isteyen diğer ülkelere yardım etmeyi de kendimize vazife addettik. Bu bizim sosyal devlet anlayışımızın aynı zamanda dünyadaki tüm ülkelere destek olma çabamızın da bir sonucu oldu."

Bakan Selçuk konuşmasını, "Kamu, özel sektör, işçilerimizle, memurlarımızla, işverenlerimizle beraber Kovid-19 sonrasında Türkiye'de büyük bir atılım yapacağımıza, ekonomimizi tekrar canlandıracağımıza, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm dünyadaki emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Pandemi sonrasında sosyal mesafe kurallarına uyarak beraber olacağımız, gönüllerimizi paylaşacağımız nice buluşmalar olmasını temenni ediyorum." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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