Bakan Yılmaz ve Tüfenkci'den Elitaş'a Taziye Ziyareti
Bakan Yılmaz ve Tüfenkci'den Elitaş'a taziye ziyaretiKAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kayınpederi vefat eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Yılmaz ve Tüfenkci'den Elitaş'a taziye ziyareti
KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kayınpederi vefat eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a taziye ziyaretinde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'ta bulunan Bakan Yılmaz ve Tüfenkci, buradaki programlarının tamamlanmasının ardından kayınpederi Ahmet Ulubaş'ı toprağa veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a taziyede bulunmak için Kayseri'ye geldi. Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan taziye çadırına gelen Bakan Yılmaz ve Tüfenkci, Elitaş'a taziyelerini iletti. Kuranı Kerim'in okunması ve duaların edilmesinin ardından bakanlar taziye evinden ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin ziyaretlerine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçe belediye başkanları ve oda başkanları da eşlik etti.