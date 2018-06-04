Bakan Yılmaz ve Başkan Tahmazoğlu, Z-kütüphane Protokolü İmzaladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitme vermiş olduğu destek halkasına bir yenisini daha ekleyerek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Şahinbey İlçesi'ndeki okullara yaptırılmak üzere "Z-Kütüphane" protokolüne imza attı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi'nin müşterek yürüteceği proje kapsamında Şahinbey İlçesi'nde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere Z-Kütüphane ve okul kütüphanesi kurulması yönünde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında protokol imzalandı.

"Öğrencileri kütüphaneye yönlendirmeliyiz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şahinbey Belediyesi ile yapılan protokolle okullara Z- Kütüphane yapılacağına dikkati çekerek, "Öğrencilerimizi kütüphaneye ve kitaba yönlendirebilmemiz lazım. Dinimizin de ilk emri Oku'dur. Hepimizin okuması lazım. Şahinbey Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Şahinbey İlçesi'nde bulunan 30 okula Şahinbey Belediyesi tarafından, 30 okula ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından olmak üzere toplamda 60 okula Z-kütüphane kurulacak. Ben bu projede emeği geçen Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e, Gaziantep Valimiz Ali Yerlikaya'ya ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Okuma alışkanlığı kazandıracağız"

Eğitme ve öğrencilere vermiş olduğu destekle vatandaşın takdirini toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Gaziantep Valiliğimiz ve Şahinbey Belediyemizin müşterek düzenlediği proje ile ilçemizdeki okullara daha modern, kitap okumayı ve araştırmayı sevdirecek, bilgisayarların, kitapların bir araya geldiği Z- kütüphaneler yapacağız. Bu projeyle yapacağımız Z-kütüphanelerle topluma ve öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP