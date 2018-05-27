Bakan Yılmaz: "Türkiye, AK Parti ile Gündemi Belirlenen Bir Ülke Olmaktan Çıkmıştır"
- Salondan görüntü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması Adayların birlikte partilileri selamlaması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Milletvekili Aday Tanıtımı Toplantısı'na katıldı.
- Salondan görüntü
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması
Adayların birlikte partilileri selamlaması
SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Milletvekili Aday Tanıtımı Toplantısı'na katıldı. (2)