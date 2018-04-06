Bakan Yılmaz, Sivas'ta Cenazeye Katıldı (2)

BAKAN YILMAZ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Gölova'da cenaze namazının ardından karayolu ile Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentte Merve Emmioğlu ve Atilla Arslan'ın düğününe katıldı. Bakan Yılmaz düğünde çiftin nikah şahidi oldu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın kıydığı nikahta Merve Emmioğlu ve Atilla Arslan'ın çiftine mutluluklar dileyen Bakan Yılmaz, "Allah tamamına erdirsin. Genelde çok şey söylenir ama 'iki kimse iki metre birisiyle yol yürüse mutlaka kul hakkını helal ettirmeleri gerekir' derler. Şimdi iki kardeşimiz bir yuva kurdu. İnanıyorum ki bundan sonra kul hakkında riayet edecekler. Damat gelinin, gelin damadın hakkına riayet edecek. Gaye menzile yüz akıyla varmak, o yüz akıyla varmak üzerinizde hiçbir kul hakkının olmamasına bağlıdır. İnşallah damadımız gelinimizi, gelinimiz de damadımızı incitmeyecek. Çünkü bilecek ki Allah'a karşı bir sorumluluğu var. Kusurları görmemeleri gerekiyor. Büyük kusurları küçültmeleri lazım, küçük kusurları da hiç görmemeleri lazım. İnanıyorum bu kardeşlerim birbirlerine muhabbet nazarıyla bakınca birbirlerinde kusur değil inşallah güzellikleri, iyilikleri ve beraber cennete gitme hedefinde birbirlerine yardımcı olacaklarına inanacaklar ve gereğini yerine getirecekler" dedi. Bakan Yılmaz, evlilik cüzdanını gelin Merve Emmioğlu'na verdi. Nikah törenine AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Davut Gül diğer il protokolü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünün ardından Bakan Yılmaz karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.