Bakan Yılmaz, Raybüs Kullandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas ile Divriği ilçesi arasında raylı sistem üzerinde çalışacak raybüsün hizmete alınma törenine katıldı.

Bakan Yılmaz, raybüsün hizmete alınması dolayısıyla Sivas Tren Garı'nda düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Sivas'tan Divriği'ye daha modern, konforlu, rahat bir şekilde ulaşılacağını belirtti.

Güzellikleri yıkmanın kolay olduğunu anlatan Bakan Yılmaz, "Ama yapmak çok zor. Bunu kaldırmak, kırmak, hatları ortadan kaldırmak kolay ama yeniden Divriği'ye tren hattı çekmek kolay değil. Yeniden raybüs koyalım desek kolay değil. Emek ister, gayret ister." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Yılmaz ve beraberindekilerin kurdele kesmesinin ardından raybüs hizmete girdi.

Raybüse binen Yılmaz ve beraberindekiler, kent merkezinden Ulaş'a hareket etti. Yılmaz, Ulaş ilçesi güzergahında bir süre raybüs kullandı.

Daha sonra raybüs ile Kangal ilçesine geçen Bakan Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu.