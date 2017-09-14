Bakan Yılmaz: "(Okul Saatleri Hakkında)valilerimiz Okul Saatleriyle İlgili En Doğrusunu...

Bakan Yılmaz: "(Okul Saatleri hakkında)Valilerimiz okul saatleriyle ilgili en doğrusunu bulacaklardır"

-Bakan Arslan: "(Okul servisleri hakkında) Gerekiyorsa yasa ve yönetmelik değişikliği yapacağız" ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatleriyle ilgili "Valilerimiz okul saatleriyle ilgili en doğrusunu bulacaklardır" dedi. Ulaştırma Bakanı Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da okul servisleri hakkında "Gerekiyorsa yasa ve yönetmelik değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.