Bakan Yılmaz Mazbatasını Aldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran'da yapılan seçimlere ilişkin, "Ülkem kazandı, ilim kazandı, vatanım kazandı." dedi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'nin Sivas Milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci, mazbatalarını Sivas Adliye Sarayı'nda Adalet Komisyon Başkanı 2. Ağır Ceza Hakimi Mehmet Burçin Çetinkaya'dan aldı.

Yılmaz, mazbata töreni sonrası yaptığı açıklamada, seçim boyunca görev yapanlara teşekkür etti.

Sivas milletvekilleri olarak mazbatalarını aldıklarını belirten Yılmaz, "İl Seçim Kurulu Başkanımıza ve değerli üyelerine, il seçim kurulu bünyesinde görev yapan tüm kamu görevlilerine ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Başsavcımıza özellikle teşekkür ediyorum. Valimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sivas'ın tüm genelinde seçim boyunca herhangi bir olaya sebebiyet vermemeleri, kendilerinin basiretli yönetimlerinden kaynaklanmıştır. Sivaslılara özel teşekkürümüz var." diye konuştu.

İsmet Yılmaz, bu seçimde kim hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun demokrasinin güçlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de yüzde 86 gibi bir katılım oldu ama Meclis'te temsil yüzde 98 oldu. Sivas'taki katılım Türkiye'deki katılımın da üzerinde. Yüzde 90'a yakın bir katılım oldu. Bu Sivaslının ulaştığı demokratik olgunluğu, feraseti, basireti gösteriyor. Bundan dolayı da hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 3 milletvekilimiz olarak Sivas'ın yarınını bugünden daha iyi yapmak için çalışacağız. İnanarak söylüyoruz. Sivas'ın bugünü dünden daha iyidir, herkes çok iyi bilir, baksın, insaf terazisi ile tartsın, hiç şüphesi olmasın ki Sivas'ın yarınını da birlikte hep beraber çok güzel yapacağız. Seçim sürecinde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ülkem kazandı, ilim kazandı, vatanım kazandı."