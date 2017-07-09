Bakan Yılmaz'ın Sivas Temasları

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.



Temasları kapsamında İncesu Köyü Muhtarı Celalettin Gülsoy'un verdiği kahvaltıya katılan Bakan Yılmaz, daha sonra köylülerle bir süre sohbet etti. Geçtiğimiz yıl tamamlanan ve 2 bin 60 dekar alanda sulu tarımın yapılmasına imkan sağlayan İncesu Göleti ile taşkın koruma alanlarını gezen Bakan Yılmaz, tamamlanan çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'dan bilgi aldı. Bakan Yılmaz'a Gürün temasları sırasında Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi de eşlik etti. - SİVAS