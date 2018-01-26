Bakan Yılmaz'ın Amcasının Yardımına Karla Mücadele Ekipleri Yetişti

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyünde yaşayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın KOAH hastası amcası, evinde rahatsızlandı. Kar nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı hastaneye yetişirdi.

Gürün'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş köyünde yaşayan Bakan Yılmaz'ın KOAH hastası amcası 65 yaşındaki Celal Yılmaz evinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesiyle köye ambulans çağrıldı. Kar yağışıyla köy yolunun kapanması nedeniyle 112 sağlık ekipleri köye ulaşamadı. Daha sonra durum İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerine haber verdi. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yolunu yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açtı. İlçe Özel İdare aracına bindirilen Yılmaz daha sonra kendisini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS