Bakan Yılmaz: "(Eğitimde 1+8+4 Modeli Talebi) Bu, 28 Şubatın Tekrar Hortlamasına Fırsat...
- Salondan görüntü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Milletvekili Aday Tanıtımı Toplantısı'na katıldı.
- Salondan görüntü
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması
SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Milletvekili Aday Tanıtımı Toplantısı'na katıldı. (1)