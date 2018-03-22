Bakan Yılmaz'dan Kızlara Eğitim Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplumu değiştirmek istiyorsanız kızları, kadınları eğiteceksiniz. Toplumu yetiştiren kadınlardır. Kadınları eğitimden alırsanız ki toplumun yarısıdır. Yani yarı felçli insan ne yapabilirse toplum olarak onu yapabilirsiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da kazır bulunurken, partililere seçimler ve eğitim hakkında seslenen Bakan Yılmaz, "Toplumu değiştirmek istiyorsanız kızları, kadınları eğiteceksiniz. Toplumu yetiştiren kadınlardır. Kadınları eğitimden alırsanız ki toplumun yarısıdır. Yani yarı felçli insan ne yapabilirse toplum olarak onu yapabilirsiniz. Ortaöğretimde kızlar ve erkeklerde okullaşma oranı aynı. Yüksek öğretimde 2002'de erkeklerde okullaşma oranı kızlardan fazlayken, şimdi kızlarda yüzde 44, erkeklerde yüzde 40" diye konuştu.

"Bu millet kara kaşa, kara göze, boyuna posuna bakarak karar vermez"

AK Parti hükümetlerinin 80 yılda yapılan hizmetlerin kat kat fazlasını yaptığını ancak bunları milletimize borçlu olduklarını kaydeden Bakan Yılmaz, "Bunu da milletle aramızdaki bağı kuran teşkilatlara borçluyuz. Bugüne kadar milletin önüne 12 sefer gittik. Halkın gözü terazidir. Milletin terazisinin bugüne kadar şaştığı görülmedi. Milletimize teşekkür ediyoruz. 'Almanya'da, Japonya'da 15 yıllık iktidar var' derlerdi. 95 yılda 65 hükümet geçti. Acaba Türkiye'de de uzun dönemli hükümetler gelir mi, millet yararına hizmetler hayata geçirir mi diye hayal ederdik. 2012'den bu yana iktidar, büyük bir aksilik olmazsa muhtemelen yine güven ve istikrar doğrusunda tercihte bulunacağını düşünüyoruz. Çalışmadan olmuyor. Çalışan insan hem izzete hem de şerefe kavuşur. Bu ana kadar bu aziz millet siyasi tercihini en doğru şekilde kullandı" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti'nin 12 seçimde de kazandığını belirterek, "Türkiye'de çok şeyler iyi gidiyor. Bu millet kara kaşa, kara göze, boyuna posuna bakarak karar vermez" diye konuştu.

"Millet hükümeti"

Konuşmasında seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Yılmaz, 'millet hükümeti'ni şu sözlerle anlattı:

"Parlamenter hükümet sisteminde zaman ve enerji kaybediyorsunuz. Ama şimdi sabahleyin millet oy kullanacak, akşam hükümetin ne olacağını bilecek. Millet hükümeti daha demokratik. Daha demokratik sisteme geçtik. Bu sistemin adı millet hükümetidir. Millet bundan kazançlı çıkmıştır. Milletin hakkını millete iade ettik. Bu sistem daha uzlaşmacı. Bu sistemde yüzde 50+1 almak kolay değil. Kılıçdaroğlu da bize benzemeye çalışıyor. Bu sistemle biz öbür tarafı anlamaya çalışacağız, öbür taraf da bizi anlamaya çalışacak. İki ayrı yapıdan birbirine benzeyen yapılar durumuna geçeceğiz. İki kapılı bir handayız. Menzile varacağız. Hesap gününde yüz akıyla çıkılması lazım. Bunda mutlaka halkın rızasını kazanmak gerekiyor. Bizim bundan sonra herkese kapımızı açık tutmak, 81 milyonu kucaklamak lazım. Bu dönem kalpleri kazanma, herkesi kucaklama dönemidir. Bu dönem inşallah Türkiye'nin ufkunu açacaktır."

Bakan Yılmaz, yeni sistemin kuvvetler ayrılığı sistemine ve hukuk devletine uygun olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, beşeri sermayesini güce dönüştürebilmiş ender ülkelerinden biri"

Eğitim alanında büyük hizmetler yapıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, eğitimde artık sadece kalitenin konuşulduğunu; eskiden okul olmaması, öğretmen olmaması konularının konuşulduğunu kaydetti. Türkiye'nin Avrupa'dan tek eksik olduğu konunun okul öncesi eğitim olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Eskiden zorunlu eğitime kaynak ayrılamıyordu. Şimdi ise Başbakanımızın talimatıyla 5 yaş okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Hakkari'de 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 90. Erzincan'da yüzde 99. Geçmişe göre eğitim iyiye gidiyor. İyiye gitmeseydi, satın alma gücünde dünyada 3.'süyüz. 2002'de İsviçre, İsveç, Hollanda'nın gerisindeyken, 2016 yılında İsviçre, İsveç, Hollanda'nın ilerisine geçtik. Bunlar eğitimle oldu. Türkiye, beşeri sermayesini güce dönüştürebilmiş ender ülkelerinden biridir. Sınavlar, eğitim sisteminin parçasıdır" dedi. - İZMİR