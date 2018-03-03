Bakan Yılmaz: "Çağdaş Mandacılığı Kabul Etmeyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yedi düvele karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Çağdaş mandacılığı kabul etmeyeceğiz. Bizden deri değiştiren yılanın yılan olmadığını kabul etmemizi istiyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere karayolu ile Ankara'dan memleketi Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Bakan Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Ülke ekonomisinin büyüdüğünü dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin ekonomisiyle birlikte bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadelesidir. Bu azizi millet en zor dönemlerde dahi yedi düvelle mücadele etti ve kazandı. Bu mücadele üzerine tam bağımsız Türkiye cumhuriyetini kurduk. Bugün de yedi düvelle mücadelemiz var. Sanmayın ki Afrin'e gittiğinizde karşınızda bir terör örgütü var. Terör örgütünün üzerinde o yedi düvelin çağdaş versiyonlarının hepsi var. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Yedi düvelin 100 yıl önce bu coğrafya üzerine planladığı ancak hayata geçiremediği menfur emellerini bugün gerçekleştirmek istemektedirler. Biz bu menfur emelleri bugün de gerçekleştirmeyeceklerini millet olarak can, kan vererek gösteriyoruz" dedi.

Millet olarak mandacılığı ve çağdaş versiyonlarını kabul etmediklerini vurgulayan Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet idealini yaşatma kararlılığından zerrece taviz vermeyeceğiz. Bugün de Mehmetçiğimiz ülkemizi korumak için ülke sınırlarının dışında Zeytin Dalı Operasyonu'nda kahramanca mücadele vermektedir. Bu mücadele bir tercihimiz değil ama bu milletin önüne konulmuş zorunlu bir uygulama olarak çıkmıştır. Bizden deri değiştiren yılanın yılan olmadığını kabul etmemizi istiyorlar. Bizden terör örgütü adını değiştirince terör örgütlüğünden çıkacağını, artık bunları terör örgütü olarak kabul etmememizi istiyorlar. Bunu bu milletten beklemek bu milletin aklıyla alay etmek demektir. Bizler bu milletin milli güçleri olarak Kuvayi Milliyecileri olarak şehitlerimizle, gazilerimizle tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz."

Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı. - SİVAS