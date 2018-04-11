Bakan Yılmaz: "Bundan Sonra Siyasetçilerin Ortak Dili Sevgi, Barış, Birlikte Yaşama Dili Olacak"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimi öyle veya böyle bir şekilde eleştirenler oluyor. Bunun tek istisnası Cumhurbaşkanımız olabilir. Çünkü eğitimde başarılıyız diyorum bu başarının mimari odur, yine eleştiriliyorsa daha iyi olması yolundadır ama onun dışındaki kimseler, kesinlikle iyi niyetli, yapıcı bir eleştiri değildir." dedi.

Yılmaz, partisinin Hatay il başkanlığında partililere yönelik yaptığı konuşmada, AK Parti'nin girdiği her seçimde büyük bir destek aldığını belirterek, verilen destek için herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Yeni bir döneme girildiğini belirten Yılmaz, "2019'da hükümeti kim kuracak? Millet kuracak, millet. Sabah oy vereceksiniz, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Kim karar vermiş oluyor? Millet. O halde yeni dönemdeki hükümetin adı nedir? Millet hükümeti." dedi.

"Millet hükümeti sisteminin" daha demokratik olduğunu ifade eden Yılmaz, yeni sistemin ülkenin önünü açacağını vurguladı.

Türkiye'nin en büyük kazancının, herkesi kucaklaması olduğunu belirten Yılmaz, ötekileştirerek varılacak bir mesafe olmadığını aktardı.

Yılmaz, en son seçimde, "milletin yarısını denize dökenlerin" olduğunu ifade ederek Yılmaz, "Sen milletin yarısını denize dökmeyi düşünürsen, senin gibi düşünmeyenleri dökmeyi düşünürsen, sittin sene bu ülkede iktidara gelemezsin. Dolayısıyla yeni dönemde, inşallah bu milletin önüne çıkacak bütün siyasetçiler, milletten destek isteyeceklerin hepsinin ortak dili sevgi, barış, birlikte yaşama dili olacak." dedi.

Eğitime yönelik eleştiriler

Yılmaz, eğitime yönelik bazı kesimlerin haksız eleştirilerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu inanarak söylüyorum, bazıları, eğitimi öyle veya böyle bir şekilde eleştirenler oluyor. Bunun tek istisnası Cumhurbaşkanımız olabilir. Çünkü eğitimde başarılıyız, diyorum bu başarının mimari odur, yine eleştiriliyorsa daha iyi olması yolundadır ama onun dışındaki kimseler kesinlikle iyi niyetli, yapıcı bir eleştiri değildir. Aksine 'Bu alanda hiçbir şey yapılmadı, eksik bırakıldı' gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben onlara şey diyorum 'Solomon Adası Yerlileri' diyorum."

Yılmaz, okul öncesi eğitimde Avrupa'dan geride olduklarını belirterek, "Niçin? Bizden önceki hükümetler yeteri kadar kaynak ayırmamış, yani eğitime önem vermemiş, kaynak ayırmayınca eğitime önem vermediğin ortaya çıkar. Ama bu hükümet eğitime önem veriyor mu? Veriyor. Bütçesinin yüzde 18'ini, en fazla bütçeyi, merkez hükümet bütçesinden eğitime ayırıyor. 2002'de bu oran yüzde 10 civarıydı, şimdi yüzde 18." diye konuştu.

Eğitime verilen önemden dolayı milli gelirin arttığını aktaran Yılmaz, eğitimin nihai çıktısının milli gelir olduğunu dile getirdi.

Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok arttıran ülkenin Türkiye olduğunu işaret eden Yılmaz, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Finlandiya gibi ülkelerin geriye giderken Türkiye'nin açık ara önde olduğunu anlattı.

Türkiye'nin iyi bir süreçte gittiğini belirten Yılmaz, "Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyorum. İnşallah 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. O çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak var ya ona inşallah çıkacağız, bu gidiş onu gösteriyor." dedi.