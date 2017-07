Bakan Yılmaz, ABD resepsiyonunda "adalet" mesajı verdi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye geçen yıl bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bizim aradığımız adalet ve 15 Temmuz'un sorumlularını yargı önüne çıkartmak. Uluslararası topluma sorumluların adaletin karşısına çıkartılması için Türkiye'ye gereken desteği vermelerini istiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığın 241'inci yılı ülkenin Ankara Büyükelçisi Jonh Bass'ın ev sahipliğinde elçilik konutunda düzenlen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve medya temsilcileri katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Türkiye'yi temsilen konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğu söyledi. Başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel konularda iki ülkenin önemine değinen Yılmaz, "Türkiye, DEAŞ başta olmak üzere uluslararası terörizm, Suriye, Irak ve mülteci kriz gibi birçok bölgesel sorunla karşı karşıyadır. İçinde bulunduğumuz kritik ortamda Türkiye ve ABD ilişkilerin ve işbirliğinin ortak değerler ve çıkarlar temelinde ilerletilmesi ve sorunların çözülmesi için gerekli dayanışmanın gösterilmesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Stratejik ortağımız olan ABD ile bölgesel ve küresel konularda ilişkilerimizi geliştirilmesine ve işbirliğimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın mayıs ayında Washington'u ziyareti de bu işbirliğine verilen önemin apaçık bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin güçlenerek daha ileriye taşınacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz'dan uluslararası topluma çağrı

Adalet arayışı içinde olduklarının altını çizen Yılmaz, "Türkiye geçen yıl bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bizim aradığımız adalet ve bunun (15 Temmuz) sorumlularını yargı önüne çıkartmak. Uluslararası topluma sorumluların adaletin karşısına çıkartılması için Türk milletine, Türkiye'ye gereken desteği vermelerini istiyoruz. Bizim inancımız şudur ki, "insanı öldürmeyen darbeler onu güçlendirir" dolayısıyla da bu darbeden sonra Türk halkının demokrasiye, hakka, hukuka sahip çıkma gücü her zamankinden daha güçlenmiş ve artmıştır" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass da adalet kavramın altını çizerek, "Geçtiğimiz yıl meydana gelen olaylar, terör ve şiddete verilebilecek tek cevabın adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türk Hükümeti'nin, 15 Temmuz'un sorumlularını adalete teslim edilmesi için sürdürdüğü çabaları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 11 Eylül 2001 saldırısını hatırlatan Büyükelçi Bass, "Öte yandan, kendi acı veren tecrübelerimiz de bize şunu öğretti; adalet yolunda aceleci davranmak ve terörün aşırı geniş bir şekilde tanımlanması da tehlikeli olabiliyor. Çünkü böyle durumlarda temel özgürlükler yıpranıyor, hükümetlere olan güven baltalanıyor ve adalet kavramı intikam kavramı ile karıştırılabiliyor. Mevlana'nın 'acı, merhametin bahçesine dönüşebilir' öğretisi, hepimizin adalet ve intikam arasındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabilir" dedi.

"Haberlerin çoğu aramızdaki uyuşmazlıklara odaklanıyor"

Medya'da yer alan ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki uyuşmazlıklara odaklandığı belirten Bass, "Haberlerin çoğu aramızdaki uyuşmazlıklara odaklanıyor. Ancak, ben bu alana baktığımda; gelecek nesilleri eğitenleri, yeni iş ortaklıkları kuranları, inovasyon üzerine çalışanları yani işbirliğimizin birçok örneğini görebiliyorum. Bu da bana, geçmişte olduğu gibi, birlikte çalışarak farklılıklarımıza üstesinden geleceğimize dair güven veriyor" değerlendirmesi yaptı.

John Bass, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, adalet arayışında ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratma konusunda Türkiye' deki dostlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir Önümüzdeki yıl da sizlerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birlikte çalışmayı iple çekiyoruz. "

Resepsiyon misafirlere sunulan ikramlar ve İngilizce şarkılar eşliğinde sona erdi.