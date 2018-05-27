Bakan, Yerli Otomobilin Üretim Yeri İçin Filyos'u İşaret Etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Zonguldak'ta aday tanıtım toplantısına katıldı. Özlü, AK Parti'nin 360 sayfalık seçim beyannamesinde Filyos Projesi'nin de yer aldığına dikkat çekti. Bakan Faruk Özlü, partimizin seçim beyannamesindeki Filyos Projesi bölümünü açıklamak istiyorum. 'Büyük ölçekli, bölgesel ana liman projelerinden birisi olan Filyos Limanı'nın inşaat çalışmaları hızla devam etmekte, genel kargo, Ro-Ro, kuru yük ve konteyner olmak üzere toplam 25 milyon ton kapasiteye sahip olacak.

"PROJE 2019'UN İLK YARISINDA BİTECEK"

2019 yılının ilk yarısında ilk etabın tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Etüt proje çalışmaları olan limanın kara ve demir yolu bağlantısının da gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz bölgesinde ticaret alt yapısına ve yük koridorlarına büyük katkısı olacak" dedi.

"ÇOK SAYIDA TALEP VAR AMA FİLYOS'UN ŞANSI YÜKSEK"

Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan birinin de motorlu kara taşıtları olduğunu aktaran Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos'un şansının yüksek olduğuna dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:

Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi de motorlu kara taşıtlarıdır. Yerli otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak.

Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgesi de olacak. Beş yatırımcıdan oluşan ortak girişim grubu Filyos'u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu ifade edeyim zaten Filyos Endüstri Bölgesi'nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos'un şansı çok yüksek.

Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos'un şansı yüksek.

"TÜRKİYE'NİN İLK ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLACAK"

Filyos Endüstri Bölgesi'nin Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacağını açıklayan Bakan Faruk Özlü, şöyle devam etti:

"Filyos Endüstri bölgesi var. Bu bölge bakanlığımızın projesi, beni bu bölgenin bakanı olarak çok çok heyecanlandırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki sanayi parsellerini bu sene içerisinde sanayiciler ile buluşturmaktır.

Bu konuya çok özel olarak önem veriyoruz. Türkiye'nin ilk endüstri bölgesi Filyos Endüstri Bölgesi olacak. Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacak olan Filyos Endüstri Bölgesi sanayimize, ekonomimize büyük katkılar sağlayacak. Emin olunuz ki Filyos Endüstri Bölgesi en az GAP kadar büyük ve değerli projeler. Bu bölgede üretilen demir çelik yine kendi bölgesinde ham madde olarak kullanılacak.

"PROJEYLE ZONGULDAK GÖÇ ALAN İL OLACAK"

Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda bu bölgede faaliyet gösterilecek. Proje ile bölgeye yapılacak olan OSB'ler, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini kat kat artıracaktır. İşsizlik azalacak, Zonguldak ve çevre iller göç veren değil göç alan iller haline gelecek.

24 Haziran'da bir değil iki seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi. Ben inanıyorum ki her iki seçim den de zaferle çıkacağız. Yeni sistemde hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ile AK Parti'nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi yeni dönem hedeflerimiz için çok çok önemlidir."

FİLYOS NEREDE?

Filyos, Zonguldak ilinin, Çaycuma ilçesine bağlı bir beldedir. Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir. Filyos Çayı yerleşimin doğusundan Karadeniz'e dökülmektedir. Yerleşim altı mahalleden oluşur: Abacık mahallesi, Geriş mahallesi, Hisarönü mahallesi, Kocaeli mahallesi, Sefercik mahallesi, Öteyüz mahallesi. Yerleşim merkezinde küçük bir liman bulunmaktadır. Ayrıca "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında Sazköy'ün kuzeyinde yeni bir liman yapılması planlanmıştır.