Bakan Yardımcısından müjde: Ağustosta tüm kapılar açılıyor

ALMANYA ve AB ülkeleri için en geç ağustos itibariyle turizm hareketliliğinin başlayacağını açıklayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Rusya 1 Ağustos'ta büyükşehirlere, 10 Ağustos'ta da tatil beldelerine uçuşları başlatıyor, rezervasyonlar başladı. Tesislerle yaptığımız görüşmelerde de çok güzel gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ağustos ayı itibarıyla başta turizmin başkenti Antalya olmak üzere turizm hareketliğinde normalleşmeyi sağlayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in davetiyle, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin önde gelen temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir grup 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde görmek için 4 günlük bir gezi programı için Antalya'ya geldi. Lara Barut Hotel'de konaklayan Alman turizmciler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve sektör temsilcileriyle yemekte buluştu. Alman turizmciler Perge Antik Kenti gezisinin yanı sıra Concorde de Luxe Hotel'de güvenli turizm uygulamalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Heyet incelemelerini The Land Of Legends Theme Park'ta sürdürecek.

SALGIN MUSİBETİAlman turizmcilere ev sahipliği yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, pandemi sürecinde turizm sektörüyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Geçen yıl turizm açısından çok parlak bir sezon geçtiğini hatırlatan Alpaslan, "34,5 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 51,7 milyon da yabancı turist ülkemizi ziyaret etti. 2020 yılına biz çok daha umutla başladık. 40 milyar dolar gelir ve 60 milyona yakın ziyaretçi bekliyorduk. 2023'te çok daha büyük bir hedefimiz, 65 milyar dolarlık gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedefe biz çok emin adımlarla ilerliyorduk. Bütün çalışmalarımız, bütün göstergeler bu hedefe güçlü bir şekilde yaklaştığımızı gösteriyordu. Maalesef ki tüm dünyanın maruz kaldığı bu salgın musibeti bizim de hedeflerimizde tüm dünyanın tüm ekonomisinde sosyal yaşamda büyük etkilere neden oldu" dedi.GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASIBahar aylarını tüm dünyanın karantinada geçirdiğini belirten Alpaslan, "Salgınla mücadelemizde tam gaz ülke olarak hem de dünya mücadele ediyor. Başta ABD, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler, Rusya gibi ülkeler maalesef salgının en yoğun yaşandığı ülkeler. Tüm dünyaya salgından bir an önce kurtulmaları dileğiyle hastalara şifa diliyorum. Bu şartlar altında biz de bahar aylarında ülkemizin turizminin en sağlıklı ve güvenilir olması amacıyla sektörle beraber tüm paydaşlarla beraber sayın bakanımızın öncülüğünde ve koordinesinde bir çalışma başlattık. Sertifika programını getirdik. Güvenli Turizm Sertifikası Programı. Bu salgın sürecinde her türlü kuşkuyu giderecek şekilde alınabilecek tüm tedbirleri getiren kriterler belirledik. Bu sertifikayı alan tesislerin sadece turizm faaliyetlerinde bulunabileceği ilkesini getirdik" diye konuştu.'BU SİSTEMİMİZ DÜNYADA ÖVGÜYLE İZLEMEKTE'Bu sertifikayı uluslararası akredite kuruluşlarının verebildiğini söyleyen Alpaslan, "Tüm dünyada geçerliliğini sağlamak amacıyla yaptığımız bir çalışmaydı. Bu çerçevede 500'e yakın tesisimiz hazirandan bu yana bu sertifika programını aldı. Bu sadece turizm tesisleriyle de sınırlı değil. Bir turistin ülkesinden ülkemize gelene kadar, tatil yapıp dönene kadarki tüm süreçlerde havayolunda, seyahat acentesinde, havalimanında, restoranlarda, tesislerde bu sertifika programı işliyor. Bunu dünyada ilk olacak şekilde Türkiye olarak ortaya koyduk. Bu sistemimiz dünyada övgüyle izlemekte. Bu çerçevede sadece kural ortaya koymakla kalmadık, bunun tanıtımını da güçlü bir şekilde yaptık. Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız mevkidaşları ile görüşmeler yaptılar, büyükelçileri Antalya'da ağırladık, sistemi tüm incelikleriyle gösterdik. Almanya'dan gelen seyahat acentelerine gösteriyoruz" şeklinde konuştu.ALMANYA'NIN KARARI EKONOMİK VE SİYASİAlınan geri dönüşlerin son derece memnun edici olduğunu vurgulayan Alpaslan, şöyle konuştu: "Sistemimizin ne kadar doğru olduğuna, nitelikli ve sağlık açısından son derece tedbirlerin alındığı, güvenli ve sağlıklı turizmin Türkiye'de yapılabileceğine dair en küçük kuşku kalmadı. Ülkemize başta Ukrayna, İngiltere olmak üzere diğer ülkelerden de ziyaretçiler gelmeye başladı. Haziran 1'den itibaren kademeli olarak turizmde normalleşme sürecini yaşıyoruz. Ama Almanya, AB ve Rusya son derece önemli ve bu ülkelerde de turizm hareketliliğinin başlamasını istiyoruz. Almanya'da hazirandan beri çok yoğun girişimlerimiz var. Aslında açılmasının önünde hiçbir engel yok ama maalesef sadece Almanya'da sağlık, güvenlik veya turizm açısından bir tereddütleri olmamasına ve ikna etmemize rağmen daha çok ekonomik ve siyasi sebeplerle, 'ekovirüs' gerekçeleriyle biraz süreci uzattılar."AĞUSTOS AYINDA NORMALLEŞİYORGelişmelerin ise Almanya'da en kısa sürede, belki lokal, arkasından tüm Türkiye'ye kapıları açmak üzere olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Açılacak en kısa sürede. Almanya ve AB ülkeleri için de ağustos itibarıyla turizm hareketliliği başlayacak. Rusya 1 Ağustos'ta büyükşehirlere, 10 Ağustos'ta da tatil beldelerine uçuşları başlatıyor, rezervasyonlar başladı. Tesislerle yaptığımız görüşmelerde de çok güzel gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ağustos ayı itibarıyla başta turizmin başkenti Antalya olmak üzere turizm hareketliğinde normalleşmeyi sağlayacağız. Her ne kadar isteğimiz sonuçlar olmasa da sezonu daha az kayıpla kapatmak anlamında inşallah bu hareketliliği ağustos ayında yaşayacağız" dedi.EN GÜVENİLİR TURİZM TÜRKİYE'DE

Dünyada turizmin en güvenilir ve en sağlıklı olduğunun uygulanan sistemle Türkiye'de olduğunun ortaya konulduğunu dile getiren Alpaslan, "Dünya da buna şahit oldu. Artık biz başta AB, Almanya, Rusya olmak üzere dünyanın her ülkesinden ülkemize turistleri bekliyoruz. Çok sağlıklı, güvenilir, emin bir şekilde tatil için zaten doğası, kültürü, alt yapısıyla her şeyiyle çok hazır ve iyiyiz. Salgınla beraber gerekli tedbirleri sertifika programıyla almış olduk. Dolayısıyla güvenli bir şekilde, ülkemize gönül rahatlığıyla tüm turistleri bekliyoruz. İnşallah ağustos ayından itibaren de turistleri ülkemizde ağırlamış olacağız. Artık ağustos itibarıyla yabancı misafirleri ağırlamaya başlayacağız ve en az kayıplarla sezonu atlatmak amacındayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA