Bakan Yardımcısı Yayman "Siyaset Akademisi"Ne Katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkleri dikkate almadan Ortadoğu'da da dünyada da bir gelecek tanzim edilemeyeceğini söyledi.

Yayman, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Siyaset Akademisi"nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük üniversitesi ve okulu olduğunu belirtti.

İnsanların bu okula Gençlik Kollarına üye olarak girdiğini ifade eden Yayman, "Bir müddet sonra Gençlik Kollarında vazife alıyor, sonra ana kademede görev alıyor. Merkez ilçe başkanı oluyor, il başkanı oluyor, daha sonra da milletvekili ya da belediye başkanı oluyor. İşte AK Parti'nin sırrı budur. AK Parti'de görev almak onurlu bir vazifedir. Bizleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı yaptığı, onun ömrü ile bizim ömrümüzü örtüştürüp beraber yol yürüttüğü için Allah'a ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

Yayman, AK Parti'nin Türkiye'de siyaset yapma şeklini değiştirdiğini belirterek, yapılan yollar, köprüler, hızlı trenler, havaalanları, şehir hastaneleri ve diğer büyük yatırımların Türkiye'yi ileri taşıdığını, AK Parti'nin bunlardan daha çok siyasetin kodlarını değiştirerek siyaseti insana hizmet için yapan bir parti olarak anılacağını dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e selam ileten ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yayman, "Nasıl dünya tarihi Türkler olmadan yazılamaz ise emperyalistlerin Ortadoğu'da Türkiye'yi yok sayarak haritaları değiştirmek istemeleri, PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü üzerinden Türkiye'ye tehdit oluşturmaları bizim için yok hükmündedir. Türkleri dikkate almadan Ortadoğu'da da dünyada da bir gelecek tanzim edilemez. Bir gelecek yazılamaz. Bu anlamda orada kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Yayman, Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yüzyıl önce ortaya konan paylaşım hesapları, savaşları, bugün de devam etmektedir. Bugün de Türkiye ile ilgili planlar çok açıktır. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da vardır. Nasıl Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Mohaç'ta, Viyana önlerinde kahramanca mücadeleler verdiysek, Afrin'de de Menbiç'te de bu kahramanca mücadeleyi vereceğiz. Yakın zamanda tek bir sivilin burnu bile kanamadan kahraman Türk ordusu Afrin'e de girecek."

AK Parti iktidarı dönemindeki terör olayları, Danıştay saldırısı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 367 krizi, AK Parti kapatma davası, MİT krizi, 17-25 Aralık sürecine değinen Yayman, tüm bunların AK Parti iktidarında gelişen, büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan planlar olduğunu söyledi.

Yayman, bunların hepsinin olduğunu ve olmaya devam ettiğini kaydederek, "Bu geçmişte yaşananlar bizim daha fazla bir olmamıza, beraber olmamıza, kardeşlik içinde mücadele etmemize vesile olduysa inanın 2019 öncesinde de kuracakları kumpaslar da onların aleyhine dönecek. Biz 2019 seçimlerinde cumhurun ittifakıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Bunlarla mücadele sonuna kadar devam edecektir"

Geçmişte yaşanan darbelere değinen Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunca darbe içinde en zalimi, en gaddarı, en şerefsizi, en namussuzu 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişimi oldu. 15 Temmuz darbe girişi Türkiye'de alışılagelen darbelerden farklı olan bir darbeydi. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'yi iç savaşa sürükleme ve bunun sonucunda da işgale açma harekatıydı. Mağdur olan milletimizdir. Bunlara karşı asla gevşemeyeceğiz. Bunlar F16'ları uçurup milletin meclisini bombaladılar. Bunlar tankları milletin üzerine sürdüler. Türkiye ilgili oyunların Türkiye'deki iş birlikçisi, ajanları bu FETÖ'cülerdir. Bunlarla mücadele sonuna kadar devam edecektir."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, Yayman'a plaket takdim etti.

Programa, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Öte yandan Yayman, Artvin programı kapsamında, il merkezindeki bir düğün salonunda Damla Taşkın ve Fatih Taşkın'ın nişan törenine katıldı.

Artvin Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'den çalışmalar hakkında bilgi alan Yayman, Artvin Belediyesince modernize edilen Hürriyet Caddesi'ndeki Kültür Sokağı'nı da gezdi.