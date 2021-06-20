Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
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Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile yapımı devam eden Ayanıs Halk Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile yapımı devam eden Ayanıs Halk Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Bazı gezi ve incelemelerde bulunmak üzere önceki gün Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, tarihi ve turistik mekanlarındaki gezi ve incelemelerini bugün de sürdürdü. Beraberinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile birlikte denize kıyısı olmadığı halde Tuşba Belediyesi tarafından bölge turizmine kazandıran ve Türkiye'nin iç sularına verilen ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı olan 'Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yavuz; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri Havva Duran, Mahmut Ekinci, Murat Dargın ve Sırac Ünlü ile belediye başkan yardımcıları Azad Gülengül ve Hasan Handil ile birim müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberinde bulunan Milletvekili Arvas, bir süre alanda incelemelerde bulunduktan sonra burada dinlenen vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra Tuşba Belediyesinin bölge halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda toplam 22 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Ayanıs Halk Plajı'na geçtiler. Önümüzdeki günlerde bölge turizmine hizmet verecek olan plajdaki tesislerde de incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Yavuz, bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan plajlar için Başkan Akman ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a bilgi veren Başkan Akman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan desteklerden dolayı Bakan Yardımcısı Yavuz'a teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Yavuz, çay içip bir süre dinledikten sonra bölgede ayrıldı. - VAN

Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu - Haberler
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