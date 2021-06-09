Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerini İnceledi

Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Özal Mahallesindeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Özal Mahallesindeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve beraberindekiler ilimizde tarımın geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Yeşilyurt İlçesine bağlı Özal Mahallesinde ekonomik açıdan verim alınmayan kayısı bahçelerinin yeni meyve bahçesine dönüştürülmesi projesini incelediler.

Burada açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit; "Don olayının sık yaşandığı bu nedenle verim alınamayan kayısı bahçelerini, toprak ve iklim koşullarına uygun meyve ağaçları ile değişimini sağlayarak toprağımızın ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Budama parçalarının gübre ile karışımını sağlayarak bahçeleri hem hastalıktan koruyoruz hem de organik gübre olarak meyve ağaçlarının gelişimine katkı sağlıyoruz. Dal parçalama aracını burada kullanarak çiftçilerimize nasıl kullanıldığı konusunda pratik bilgiler sağlıyoruz. Çiftçilerimiz müdürlüğümüze müracaat ettikleri takdirde bu makineyi ücretsiz kullanabilirler" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise konuşmasında; "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında projenin uygulama alanındayız.

Bu projenin pek çok avantajı var. Verim kaybına uğrayan bitkilerin parçalanarak verimli hale dönüştürülmesi ve bunların yerine yeni bitkilerin, yeni fidanların dikilmesi; toprakların zenginleştirilmesi, topraklarda organik madde dengesinin oluşturulması; ayrıca 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bitkisel atıkların yararlı hale getirilmesi. Geri dönüşüm projesi olarak da görebileceğimiz çok boyutlu bir proje. Başlangıcını Malatya'da verdiğimiz projeyi diğer illerimizde de hayata geçireceğiz. Verimliliği esas alan çok amaçlı bir proje şeklinde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Aydın Baruş ise yapmış olduğu konuşmada; "Meyve fidanları uygun arazi ve uygun iklime göre ekilmesi gerekiyor ki çiftçilerimiz mağdur olmasınlar. Bu projede bu kapsamda geliştirildi. Bu projede erken dona maruz kalan kayısı ağaçlarının ve ağaç dallarının parçalanarak araziye yararlı gübreye dönüştürülmesi yer alıyor. Kayısıya uygun olmayan arazilere uygun olan meyve çeşitleri belirlenerek buralara Tarım ve Orman Müdürlüğümüz fidan desteği verecek. Şu ana kadar 70 dekar alanı kapsayan müracaat oldu. Projemiz 300 dekar alanı kapsıyor. Dönüşümü sağlayan çiftçilerimize bu destek sağlanacak. Dal parçalama makinemizi de kullanmak isteyen çiftçilerimize il müdürlüğümüz tahsis edecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Bölgeye yakın olan besi çiftliğini de inceleyen heyet, buradan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan süt ve süt ürünleri imalatı yapan firmaya ziyarette bulundular. Akabinde Bindal Mahallesine geçilerek burada DAP desteği alan besi çiftliğini ziyaret ettiler.

Kaynak: Habermetre