Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz

ESKİŞEHİR (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin gıda güvenilirliğinde dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek "Tarladan çatala kadar bütün süreci kontrol altında tutuyoruz. Kontrolümüz altında üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Eskişehir'de 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir markete giden Tunç, incelemelerde bulundu.

Tunç, market denetimlerinin ardından Eskişehir'den ayrıldı.