Bakan Yardımcısı Tunç, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu

01.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:56

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, geçtiğimiz hafta yaşanan sağanak nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tunç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, daire müdürleri ve ziraat odası başkanlarıyla, sular altında kalarak zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Yüreğir ilçesindeki su derivasyon kanallarını ve tarım arazilerini inceleyen Tunç, daire müdürleri ve ziraat odası başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Tunç, son olarak selden zarar gören köylüler ve muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA