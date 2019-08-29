Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, maden ocağına indi

29.08.2019 20:44

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, yerin 560 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer ilgililerle TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağına giren Kalaycı, madencilerle sohbet etti.

"Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki galeriye giden Kalaycı ve beraberindekiler, yaklaşık bir kilometre yürüyerek ulaştıkları üretim bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra burada kazmayla kömür çıkaran Kalaycı, eksi 560 kodunda kalas ve odun parçalarından hazırlanan sofraya konuk olarak, kömür işçileriyle yemek yedi.

Kalaycı, burada işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Zonguldak ve Türkiye için emekleriyle üretim yaptıklarını belirterek, "Yaptığınız iş kutsal bir iş. Yeni bir yarı mekanize sistemine geçmişsiniz. Hayırlı olsun. Allah kaza ve bela vermesin. Hepinize sağlık ve iyi çalışmalar diliyorum. Her zaman işçinin yanında bir kafa yapım var. Bundan sonra özellikle işçinin ve madencinin yanında olacağım." dedi.

Madencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Kalaycı, daha sonra işçi asansörüyle madenden çıktı.

-"Zonguldak bir maden şehri"-

Kalaycı, kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez maden ocağına indiğini belirterek, emeğin kutsal olduğunu söyledi.

Maden işçilerinin, üretim için büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Yarı mekanize sistemi gördüm. Gerçekten çok güvenli ve iyi. Hem üretim artışı sağlanacak ve çalışanların güvenliği açısından iyi bir sistem. İşçi arkadaşlarımla aşağıda bir şeyler yedik. Zonguldak bir maden şehri. Zonguldak'ın pek çok artısı var. Limanı var. Demir çelikte ciddi bir alt ve üst yapısı var. Yetişmiş insan gücü bakımından avantajlı bir şehrimiz. Büyük şehirlerimize yakın. Bu anlamda Zonguldak'ın geleceğini parlak görüyorum."

TTK Genel Müdür Kazım Eroğlu ise ahşap direklerden kurtulmayı ve "hidrolik" denilen sisteme geçmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Burada damar eğimine göre çeşitliliğimiz farklılaşıyor. Şu anda Türkiye'de uygulaması olmayan ülke madenciliğinde bir ilk. Dünya madenciliğinde ise Çin ve Tayvan'da uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kalaycı'ya kömürden plaket hediye edildi.

Kaynak: AA