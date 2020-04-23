Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın konuşması 23 Nisan çocuk klibi Dünyanın çeşitli ülkelerindeki çocukların 23 Nisan kutlama mesajları - "Yaşanan süreç, farklı atılımlara zemin oluşturacak"Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın konuşması

23 Nisan çocuk klibi

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki çocukların 23 Nisan kutlama mesajları - "Yaşanan süreç, farklı atılımlara zemin oluşturacak"

Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ramazanın başlaması dolayısıyla toplantıya katılan çeşitli ülkeden Bakanları, Meclis Başkan Vekilini, Ürdün Prensini, büyükelçileri ve çocukları selamlayan Çam, şunları söyledi:

"Zor bir dönemde böyle bir etkinliğe dahil olmanın buruk acısını yaşıyoruz ama aynı zamanda da her dönemde olduğu gibi insanlık tarihinde değişim ve dönüşümün yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu teknolojik imkanlarla birlikte dünya aslında yeni bir evrilme sürecine girmiş olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yaşamış olduğumuz tecrübelerin, çok daha farklı atılımlara da zemin oluşturacağını düşünüyorum."

Katılımcı konuklar da Türkiye'ye selamlarını ileterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA