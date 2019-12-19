Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var
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Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir" dedi.

19.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:28
Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı , " servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından Google servisinden yaşanan soruna ilişkin açıklamada bulundu. Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. 'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: DHA
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