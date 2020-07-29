Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
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Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Sosyal medya sağlayıcıları artık adli makamlar ve vatandaşlarımıza karşı ciddiyetsiz bir tavır takınamayacaklar.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
29.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Sosyal medya sağlayıcıları artık adli makamlar ve vatandaşlarımıza karşı ciddiyetsiz bir tavır takınamayacaklar. Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, milyonlarca lira gelir elde ettikleri bu ülkeye de öyle hizmet edecekler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Sayan, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kanuna 'sosyal ağ sağlayıcı' şeklinde yeni bir tanımlama geldi. Bu tanıma göre Twitter, Facebook, Youtube, Instagram ve TikTok gibi platformlar sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilecek. Artık sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorundalar. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı sosyal ağ sağlayıcı, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olması zorunlu. Temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya öncelikle idari para cezası, daha sonra reklam verme yasağı ve en son internet trafiği bant genişliğinin daraltılması şeklinde yaptırımlar uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcılara 'kişilik haklarının ihlali' ile 'özel hayatın gizliliği' gerekçeleriyle kişiler tarafından yapılacak başvurulara 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verme yükümlülüğü getirildi. Sosyal ağ sağlayıcıları, 'içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi' kararlarının uygulanması ile 'kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali' başvurularına ait 6 aylık dönemlerle istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren rapor hazırlayacaklar. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin bildirime rağmen 24 saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Kişilik haklarının ihlaline ilişkin içerikler ile ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı yanında içeriğin çıkarılması kararı verilebilmesine de imkan sağlandı. Kanun 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Sosyal ağ sağlayıcıları kişilerin başvurularına cevap vermek için gerekli sistemleri kurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına 3 ay süre tanındı. Sosyal ağ sağlayıcılar, ilk raporlarını 2021 yılının Haziran ayında hazırlayacaklar. Sosyal medya sağlayıcıları artık adli makamlar ve vatandaşlarımıza karşı ciddiyetsiz bir tavır takınamayacaklar. Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, milyonlarca lira gelir elde ettikleri bu ülkeye de öyle hizmet edecekler." - ANKARA

Kaynak: İHA

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