Bakan Yardımcısı Sayan'dan Güvenli İnternetle İlgili Uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, internet ortamındaki zararlı içeriklere karşı kullanıcıları uyardı.

Twitter hesabından ailelere tavsiyelerde bulunan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, son günlerde internet ortamında çocuklara kötü örnek olacak içeriklerle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

"Anne, baba, teyze, dayı, hala, amca kısaca hayatında dünyanın en değerli emaneti olan herkes lütfen bu söylediklerime kulak versin" çağrısında bulunan Sayan, İnternet ortamı maalesef sadece doğru ve güzel bilgilerin olduğu bir ortam değil. Dijital ekran karşısında olan her birey açık bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz uzun zamandır çok güzel bir çalışma sürdürüyor. Sizi dijital dünyadaki tehlikelerden, sizin izin verdiğiniz ölçüde koruyan bu sistemin adı Güvenli İnternet Hizmeti" şeklinde konuştu.

Çocukların internette takip edilmesinin önemine dikkat çeken Sayan, "Hepimiz çocuklarımızın ekran karşısında tüm dünya ile filtresiz bir şekilde iletişimde olduğunu biliyor ancak takibini bazen tam anlamıyla yapamıyoruz. O zaman çocuğunuzu dijital dünyadaki zararlı içeriklere karşı ücretsiz olarak koruyacak "Çocuk Profili"ni seçebilirsiniz" dedi.

Sayan çocuk profili hakkında, "Bu profilde, çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkileyecek veya yabancı kişilerle iletişim kurabilecekleri web sitelerine izin verilmiyor. Ayrıca sohbet siteleri ile sosyal medya siteleri de Çocuk Profilinde yer almıyor. O zaman çocuğumu dijital bir hapishaneye mahküm etmiş olurum diye düşünmeyin. Çocuk profili ile erişilebilir tüm siteler uzman kontrolünden geçen ve belirli kriterlere göre onaylanmış siteler" ifadelerini kullandı.

Çocuk profilinde; e-posta, anlık mesajlaşma, eğitim, alışveriş, haber, iş, resmi kurumlar, sağlık, bankacılık, içeriği çocuklarımızın yaşına uygun içeriklerin olduğu oyun gibi sitelere erişim sağlandığını söyleyen Sayan, "Google, Yandex, Bing, Yaani ve Yahoo arama motorlarının güvenli arama özelliği ile olumsuz içeriklerin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Aboneler hiçbir değişiklik yapmadan bu özellikten faydalanabiliyor" bilgisini paylaştı.

Bu hizmetin 22 Kasım 2011 tarihinden beri kullanıldığını hatırlatan Sayan, Güvenli İnternet Hizmeti'nin bir SMS ile başlatabileceğini paylaştı. Üyeliğin istenildiği zaman sonlandırıldığını da belirten Sayan, tüm bu işlemlerin de ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Sayan, "'Fark edemedim! ' Dememek için Güvenli İnternet Hizmeti Çocuk Profilini kullanın. Çocuklarımız güvende olsun" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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