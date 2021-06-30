Bakan Yardımcısı Özkaldı: Yanlış arazi kullanımı büyük sorunlar vermekte
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Bakan Yardımcısı Özkaldı: Yanlış arazi kullanımı büyük sorunlar vermekte

Bakan Yardımcısı Özkaldı: Yanlış arazi kullanımı büyük sorunlar vermekte
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kentlerdeki su baskını ve taşkınların yanlış arazi kullanımından kaynaklandığını belirterek, "Yağış- akış katsayısı arazi kullanımı değişince artıyor ve akan debide de suda da önemli ölçüde artışlar meydana geliyor.

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kentlerdeki su baskını ve taşkınların yanlış arazi kullanımından kaynaklandığını belirterek, "Yağış- akış katsayısı arazi kullanımı değişince artıyor ve akan debide de suda da önemli ölçüde artışlar meydana geliyor. Bu da bize kısa süreli şiddetli yağışlarla birlikte kentlerimizde büyük sorunlara meydan vermekte" dedi.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Arif Özkaldı, komisyon üyesi milletvekillerine sunum yaptı ve soruları yanıtladı. Özkaldı, iklim değişikliği ile alakalı olarak su yönetiminde suyu verimli kullanabilmek için her sektörde yapmış oldukları çalışmalardan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Türkiye'de topoğrafyanın yağışlar üzerindeki etkisinden bahseden Özkaldı, "Yağış dağılımı alansal ve zamansal olarak oldukça farklılık göstermekte. Özellikle iç kesimlere baktığımızda en düşük yağış aldığımız Konya Kapalı Havzası ve Karapınar bölgesinde 200 milimetre kadar yağış alırken Karadeniz Bölgesi'nde bu yağışlar 2 bin 500 milimetreye kadar varabilmekte. Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar ağırlıklı olarak kışın gerçekleşirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbaharda meydana gelmekte. Karadeniz Bölgesi'nde hemen hemen her mevsim yağış almaktayız" dedi.Türkiye'de yıllık alansal yağış ortalamasının  574 milimetre olarak ölçüldüğünü belirten Özkaldı,  şu anda ise şiddetli kuraklıklar yaşandığına dikkat çekti.YANLIŞ ARAZİ KULLANIMISon yıllarda değişen iklim şartlarının da etkisiyle meteorolojik afetlerin sayı, süre ve şiddetlerinin arttığını söyleyen Özkaldı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların başında şiddetli sel ve fırtına yüzde 28'le ilk iki sırada yer alıyor. Özellikle yanlış arazi kullanımı, yağış- akış katsayısı ki doğal örtü olduğunda bu katsayı daha farklı. Beton, asfalt gibi biraz daha kentleşmeyle birlikte arazi kullanımı değişince katsayılar artıyor ve akan debide de suda da önemli ölçüde artışlar meydana geliyor. Bu da bize kısa süreli şiddetli yağışlarla birlikte kentlerimizde büyük sorunlara meydan vermektedir." 

Bakanlığın, iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Özkaldı, yaz ayları ile birlikte artan orman yangınlarına değindi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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