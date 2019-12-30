Bakan Yardımcısı Özkaldı Bolvadin'de incelemelerde bulundu

30.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:09

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı hemşehrileri ile bir araya geldi.



Özkaldı, ilçeye bağlı Kemerkaya köyünde proje bedeli 161 bin TL olan ve finansmanı İl Özel İdaresi tarafından karşılanan 2 bin kilogram yem bitkisi tohumu ve yonca, sap, balya makinesinin muhtarlığı teslim törenine katıldı. Çiftçinin dün olduğu gibi bu günde yanında olduklarını ve desteklerinin devam ettiğini belirten, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Bugün burada balya basın makinesi, 2 bin kilo tohum ve fidan dağıtımını yaptık. Bu vesile ile hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı buldum. Yeni sulamaya açılan alanlarımız da sulu alanlarda yetiştiriciliği yapıla bilen çiftçilerimize tohumlarını dağıttığımız alternatif ürün olarak tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında bilgi verdik" dedi.



Geçtiğimiz aylarda 659 bin TL'ye mal olan Yedikapı Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Özkaldı, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakanlıkça Yedikapı Barajı'nın etrafında 250 kınalı ve çil kekliğin doğaya bırakıldığını anlatan Özkaldı, burada yaptığı açıklamada, bölgeyi güzelleştirmek, kalkındırmak ve geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Tabiat parkının eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan, insanların keyifle vakit geçirebileceği bir alan olduğunu dile getiren Özkaldı, şunları kaydetti:



"Şu mevsimde vatandaşlarımızın balık tutmaya başladığını da gördüğümüz Yedikapı Barajımızın çevresini 2018 yılında 'tabiat parkı' ilan ettik. Tabiat parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Şimdi parkımıza harika bir seyir terası Planlarımız dahilinde, çok güzel çalışmalarımız olacak. Burada birçok aktivite alanları ile kır lokantası, çim kayağı sahası, bungalov evler ve sosyal alanlar yapmayı düşünüyoruz."



Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları tamamlandığında bölgenin yerli ve yabancı turistlere de hazır hale geleceğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA