BAKAN YARDIMCISI ÖZKALDI BAŞKANLIĞINDA KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı başkanlığında yapılan Koordinasyon Toplantısında 2021 yılı hedeflerinin son durumu ile büyük ve küçük su işlerinde gelinen seviyeler masaya yatırıldı. Toplantıya Genel Müdürümüz Kaya Yıldız, Genel Müdür Yardımcılarımız Şadiye Yalçın, Faruk Fıratoğlu, Dinçer Aydoğan, Mehmet Akif Balta, Daire Başkanları katılım sağladı. Bölge Müdürlerimiz ise video konferans yöntemi ile toplantıya katıldılar. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı'nın değerlendirme, Genel Müdürümüz Kaya Yıldız'ın açılış konuşmalarının ardından söz konusu toplantıda "2021 Yılı Hedeflerinin Son Durumu ile Büyük ve Küçük Su İşlerinde Gelinen Seviyeler" ile alakalı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halis Bostan tarafından sunum yapıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sunumunun ardından hedefler ve projeler ile alakalı değerlendirme ve istişarede bulunuldu.

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