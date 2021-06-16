Bakan Yardımcısı Özkaldı Başkanlığında Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü16 Haziran 2021 Çarşamba günü Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı başkanlığında yapılan "Koordinasyon Toplantısında' 2021 Yılı Hedeflerinin Son Durumu ile Büyük ve Küçük Su İşlerinde Gelinen...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü16 Haziran 2021 Çarşamba günü Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı başkanlığında yapılan "Koordinasyon Toplantısında' 2021 Yılı Hedeflerinin Son Durumu ile Büyük ve Küçük Su İşlerinde Gelinen Seviyeler" masaya yatırıldı. Toplantıya Genel Müdürümüz Kaya Yıldız, Genel Müdür Yardımcılarımız Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap ve Daire Başkanları katıldılar. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı'nın kısa açılış konuşmasının ardından söz konusu toplantıda "2021 Yılı Hedeflerinin Son Durumu ile Büyük ve Küçük Su İşlerinde Gelinen Seviyeler" ile alakalı sunum yapıldı. Söz konusu toplantıda yapılan sunumun ardından hedefler ve projeler ile alakalı değerlendirme ve istişarede bulunuldu.

Kaynak: Habermetre