Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in "Türkiye'de Koronavirüs Salgınında 'Kara Gün Dostu' Mesleki ve Teknik Eğitim" başlıklı çalışması Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayımlandı.

Sobiad atıf dizini tarafından 846 dergi arasından etki faktörü (impact factor) üzerinden yapılan 2019 yılı sıralamasında, bilimsel dergileriyle üst sıralarda yer alan Bartın Üniversitesi saygın yazarların kaleminden çıkan güncel gelişmeleri bilimin hizmetine sunuyor.

Bu doğrultuda bilgi üretimine ve bilginin yayılımına katkı sunan yayınlardan biri olan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin ön gösterimi (preview) yayımlandı.

Dergide, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesi sürecinde mesleki ve teknik eğitimin öne çıkan rolünü anlattığı "Türkiye'de Koronavirüs Salgınında 'Kara Gün Dostu' Mesleki ve Teknik Eğitim" başlıklı bilimsel yayını da yer aldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) tarafından gerçekleştirilen üretimlerdeki gelişmeler ele alındığı çalışmada, MTE'yi güçlendirmek için atılması gereken adımlar ve gelişim alanları değerlendirildi. MTE bünyesinde yapılan faaliyetlerin de yer verildiği yayında, MTE sisteminin kriz dönemlerinde toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ana unsurlardan biri haline geldiği verilerle aktarıldı.

2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte sektörel iş birliği sayesinde mesleki eğitimin öğrenciler için daha cazip hale geldiği, bu okullardaki üretimin yüzde 40 oranında arttığının vurgulandığı çalışmada, salgın sürecinde ise hızla harekete geçildiği ve acilen ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri, dezenfektanlar, maske, siperlik, tek kullanımlık önlük ile birlikte Ultrasonic Cerrrahi Maske ve N95 standartlarında maske üretim makinesi üretildiği bilgilerine yer verildi. Mesleki eğitimin artan cazibesi ile birlikte öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulduğunun da altı çiziliyor.

Bakan Ziya Selçuk: "Sürecin kahramanları anlatıldı"

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yer alan çalışmanın okunması için tavsiyelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yayının bağlantısına yer verdi.

"Mesleki eğitimin başarısı bilimsel yayın oldu" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, çalışmada sürecin kahramanlarının anlatıldığını söyledi.

Rektör Uzun: "Bilginin üretimi ve yayılımı için çaba sarf ediyoruz"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise bilgi üreten ve bilimin hizmetine sunan bir yapıyla her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduklarını belirterek, "Her günün bir önceki günden daha iyi olması için Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Üreten bir üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda bölgemizden başlayarak, ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesi'nin 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında gerçekleştirilen projeleri önceliyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası yayın sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bilginin üretimi noktasındaki çalışmalarımız dikkat çekiyor ve gayretlerimizin memnuniyet verici sonuçlarına ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilginin yayılımı noktasında da uzun soluklu çalışmalarımızın neticesinde etki faktörü yüksek yayınları bünyemizde barındırıyor olmaktan ve bilimin gelişmesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle verdikleri destek ve iyi dilekleri için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a, ülkemizdeki milli eğitim alanına sundukları katkılardan dolayı Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer'e, kalite ekseninde sürdürdüğümüz yolculuğumuzda hep yanımızda olarak daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BARTIN

