Bakan Yardımcısı Özer: "Edirne Mesleki Eğitimde Güçlendi"
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Bakan Yardımcısı Özer: "Edirne Mesleki Eğitimde Güçlendi"

Bakan Yardımcısı Özer: 'Edirne Mesleki Eğitimde Güçlendi'
Habermetre - Haberler | Toplum

İncelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye giden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına katıldı.

İncelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye giden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Özer, Edirne'nin mesleki eğitimde güçlendiğini ifade ederek "Edirne'de uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da son üç yılda dört kat arttı. " diye konuştu.

Bakanlık olarak mesleki eğitimde eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attıklarının altını çizen Özer, şunları söyledi: "Bu adımlar sonunda sahada çok önemli dönüşümler yaşanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu iyileştirmeleri 81 ile yaygınlaştırmaya çalışıyor. Tüm illerimizde mesleki eğitimde yaşanan iyileşmeleri yakından görmekten mutluluk duyuyorum. Edirne'de mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içindeler. Sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor.

Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Okullarımızın altyapı ve atölye eksikliklerini giderdik. Edirne'de, uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da son üç yılda dört kat arttı. Bugün gezeceğimiz okullarda yapılabilecek iyileştirmeleri yerinde tespit edip gerekli destekleri de sağlayacağız. "

Edirne'de elde edilen başarılarda ortak hareket etmenin oldukça etkili olduğunu belirten Özer, desteklerinden dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp, milletvekilleri, belediye başkanları, hayırseverler ve paydaşlara teşekkür ederek başarılı projelere imza atan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve çalışma arkadaşlarını da tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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