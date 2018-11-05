Bakan Yardımcısı Nebati, Samsun'daki İş Adamları ile Buluştu

- Bakan Yardımcısı Nebati, Samsun'daki iş adamları ile buluştu

Şahin: "Samsun Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı"

Kaymak: "İhracat rakamını 1 milyar dolara çıkarma kapasitesine sahibiz"

SAMSUN - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Samsun'daki iş adamları ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Samsun'daki iş adamları ile bir araya geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonunda yapılan toplantıda Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı. Toplantıya iş dünyasından birçok isim katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun Karadeniz'in en büyük şehri. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı. Samsun'un en önemli potansiyellerinden birisi tarım. İkinci olarak sanayi. Üçüncüsü ise turizm potansiyeli. Samsun son dönemde turizmden de büyük pay almakta. İnşallah hükümetimiz desteği ve yerel yönetimlerinde katkısıyla Samsun'u hak ettiği gelişmişlik seviyesine kavuşacaktır. Bu anlamda toplantımızın Samsun ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı'nın selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un ekonomik potansiyelleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Vali Kaymak Samsun la ilgili gelişmeleri milletvekilleri bir araya gelerek sanayideki üretim tıkanıklığını gidermek ve ihracatı artırmak konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Samsun'un ihracat oranının 500 milyon dolar civarında olduğunu belirten Vali Kaymak, "İnşallah bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmak için kapasiteye sahibiz. Şehirde ortak aklı ortak paydayı oluşturursak çözümde kolay gelecektir. Ben de 1,5 yıldır Samsun Valisi olarak çalışıyorum. Hep söylüyoruz Samsun büyük potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanmak için bir araya gelerek ortak aklı oluşturduğumuz zaman inanıyorum ki güçlü Samsun olacak. Bu güçlü Samsun'da güçlü Türkiye'nin bir paydası olacaktır. Bununla ilgili de Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan hanımefendiyle birlikte çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Turizm alanındaki gelişmelerde önümüzdeki etkinlikleri destekleyecektir. Bütün bunları işbirliği içerisinde, birbirlerini dinleyen, iyi niyetle olaylara yaklaşan kişilerle çözüm olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin konuşması ise basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıya ayrıca; AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş adamları ve kurum yetkilileri katıldı.