Bakan Yardımcısı Nebati, Malatya 'Da İş Adamları ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "İhracat rakamlarına baktığınız zaman ekim, kasım ve aralıkta artan ihracat, buna karşılık çok ciddi bir şekilde düşen bir ithalat ve bunun neticesinde Türkiye'nin rekoru kırılarak 168 milyar doların üzerinde bir ihracatla biz yıl sonunu kapattık. 400 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmiyle de Türkiye belirli bir noktanın üzerine çıkma başarısını ortaya koydu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Malatya daki iş adamları ile bir araya geldi. Malatya öğretmenevinde yapılan toplantıda Malatya ve Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı. Toplantıya çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat," Malatya bir yanda tarım bir yanda sanayi de ciddi bir yol almakta Ak Parti iktidarı döneminde Malatya'mızdaki sanayi ciddi anlamda bir gelişim kaydetti. Fakat son süreçte ekonomi üzerinde yapılan darbeden dolayın sanayicilerimizin desteklenmesi gerekiyor"şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya'nın ekonomik potansiyelli hakkında bazı açıklamalarda bulundu Baruş,"2017 yılında ilimizin aldığı göç sayısı 27 bin 523 verdiği göç sayısı 28 bin 222 aldığı göçün biraz yukarısında bir rakam. Malatya'da 2108 itibarı ile 12 bin 606 iş yerine sahiptir çoğunlukta az işçi çalıştıran bir ile üç kişi çalıştıran iş yeri sayımız 8 bin 204 buda toplam iş yerlerinin yüzde 65'ine oluşturmaktadır.

Malatya'da 2018 Eylül ayı itibarı ile aktif olarak çalışan vatandaşımızın sayısı 193 bin 106 "dır. Bu nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül etmektedir. Malatya'nın ihracatı 354 milyon 952 bin dolardır" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati 90'lı yılların Türkiye için karanlık bir dönem olduğunu belirterek, "Sıkıntılı bir dönemdi. Bir taraftan ekonominin çok ciddi yaralar aldığı öbür taraftan sosyo-kültürel ve siyasal anlamda her türlü ötekileştirmenin yaşandığı Adeta bir ülkenin büyümeyi bırakın, kendisini muhafaza etse mutlu olabileceği bir dönemde hep küçülen, kavga eden, ötekileştiren, ekonomisini yönetemeyen bir ülkeydi. 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya konmuş olan adımlar Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdi ve bu geliş çokta kolay olmadı. Çok zor ve sıkıntılıydı çünkü Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan hiçbir şekilde vazgeçmediler. Türkiye üzerine operasyonlar yaptılar. Operasyonları çektiler ve Türkiye'nin kendi bölgesinde lider konuma gelme konusundaki kararlılığını engellemeye çalıştılar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye kendi bölgesinde lider bir ülke olursa dünyanın vazgeçilmez lider ülkelerinden birisi olma yolunda onu engelleyebilecek hiçbir şey yok" diye konuştu.

Yeni Ekonomi Programı ile birlikte Türkiye ekonomisinin nereye geleceğini rakamlarla ortaya koyduklarını anlatan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "10 Ağustos ve sonrasında şunlar konuşuluyordu, 'Dolar 7, 8, 9, 10 lira olacak. Euro bu noktaları geçecek ve insanlara bankalara gidip, paralarını, dövizleri çekip, bankacılık sistemini önce çökertecek sonrada ülke ekonomisi göçecek.' Ama bu operasyonu çekenler gene unuttular; bu ülke, kolay bir ülke değil. Kolay bir lokma değil. Bunu yiyecek, bu ülkeyi düşürebilecek bir güç daha olmadı, olmayacak. Çünkü bu millet, 81 milyonluk nüfusuyla vatanına, devletine, bayrağına, ülkesine sahip olma noktasında artık adeta tecrübeleriyle dünyaya örneklik etmiş bir ülkedir. 20 Eylül'de bakanımızın orta vadeli plan ya da 'YEP' dediğimiz Yeni Ekonomi Programını açıkladığında, yılbaşı itibariyle bir takım rakamları ortaya koymuştuk. 2019, 2020 ve 2021'de Türkiye ekonomisinin nereye geleceğini rakamlarla ortaya koymuştuk. Sosyal medya ve medyada çok şey konuşuldu. Nihayet biz yılın sonuna geldik. YEP'te enflasyon yıllık olarak 20,8 ilan edilmişti, 20,30 ile neticelendi. Enflasyon özellikle firmalar ve sektördeki temsilciler ile birlikte hareket etmeninde getirdiği sinerjiyle, enflasyonla topluca mücadele etme konusunda ortaya konulan iradeyle kasım ayında ciddi bir oranda düştü, aralık ayında da aynı şekilde binde dört tüketici enflasyonunda yüzde 2,22'ylede üretici enflasyonunda düşüş sağladı. 2019'da da aynı şekilde hedeflerimiz var. İhracat rakamlarına baktığınız zaman ekim, kasım ve aralıkta artan ihracat, buna karşılık çok ciddi bir şekilde düşen bir ithalat ve bunun neticesinde Türkiye'nin rekoru kırılarak 168 milyar doların üzerinde bir ihracatla biz yıl sonunu kapattık. 400 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmiyle de Türkiye belirli bir noktanın üzerine çıkma başarısını ortaya koydu. Türkiye'nin bir gücü, potansiyeli var. Bu potansiyeli durdurabilecek hiçbir operasyon yoktur, olamaz. Biz buradan iş dünyasına sesleniyoruz, hedeflerinizi YEP ve OVP'deki hedeflerle mutlaka uyumlu hale getirin. Hatta çok daha iyi olacak inşallah. Gerek enflasyon oranlarında gerek cari açıkta gereke ihracatta Türkiye çok daha iyi noktalara gelecek. Ortaya konulmuş olan bu performans Türkiye'nin sürdürülebilir gücünü, büyümesini ve dünyaya örneklik teşkil etmesini ortaya koyan bir performanstır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, iş adamları ve kurum yetkilileri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA