Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: "Başkanlarım Ararsa Gece 3'de Kalkıp Cevap Veririz "

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Cumhurbaşkanının talimatı üzerine, AK Parti Belediye Başkanı Adayı Celil Uzun'a destek amacıyla Alaplı'ya gelerek müjde verdi.

Orman ve Tarım Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki Orman Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü ve daire müdürleri ile beraber Alaplı'ya gelerek ziyaretiyle başladı. Alaplı ilçesinde AK Parti'ye gelerek tek tek vatandaşlarla tokalaşan Aksu'ya yoğun ilgi gösterildi. Aksu, Alaplı Gölet'in talimatını aldığını söyleyerek en kısa zamanda bitirileceğinin sözünü verdi.

Aksu,"Celil Uzun arkadaşımız inşallah,31 Mart itibariyle başkanımızdır. Seçildiğinde Belediye Başkanımız başarılı olacaktır. Ayrıca bugünden itibaren fındık ödemelerini seçimden önce başlatıyoruz. Devlet ve hükumet olarak başkanımızın, milletvekillerimizin yanında olacağını göreceksiniz. Yani sözlerle değil biz emrindeyiz, telefonumuz açık. İl müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz, temsilcilerimiz hepsi sizin emrinizde, her birine cep telefonuyla ulaşabilirsiniz, ulaşamazsınız bize ulaşın. Bu sistem AK Parti'nin yeni sistemidir. Dolaysısıyla biz siyasi arkadaşlarımızın emrindeyiz, sizlerin emrindeyiz. Eğer sizin arkanızda mevcut hükumet desteği yoksa hiç bir yapısal çözüme ulaşamazsınız. Mesela burada mevcut Belediye Başkanı CHP Belediyesidir. Ben kendisini tanımıyorum, kapımı çalsa bir şey yapmaya çalışırım ama başkanım ararsa gece 3'de kalkıp cevap veririz. Bu seçimlerde beka sorunu var. Başkanımız her şeyiyle sırtımızda taşıyacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Allah aşkına düşünün, şimdi sosyal medyada bakıyorum bir çok kişi paylaşıyor, bu paylaşımlardan bir tanesini okumak istiyorum. 31 Mart sandıklar açıldığında sokaklarda CHP konvoyları, araçlarda sallanan HDP bayrakları ve Apo posterleri Amerika'dan gelen tebrik mesajları, Can Dündar ve Emre Uslu'nun sevinç paylaşımları, Kandil'deki terör baronlarının demeçleri var. Bunları haz edebilecek biri varsa oy versin." diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA