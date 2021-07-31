Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilimizde orman yangınlarının meydana geldiği Aydıncık ilçesi Yağrat mevkiisinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilimizde orman yangınlarının meydana geldiği Aydıncık ilçesi Yağrat mevkiisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce'ye incelemeleri sırasında, Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek de eşlik etti.

Yağrat Orman Gözetleme Kulesi'ne geçerek yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı İnce, son durum hakkında Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının söndürülmesi için devletimizin ve hükümetimizin tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yangın müdahale ekipleriyle de bir araya geldi. Orman kahramanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Bakan Yardımcısı İnce, çalışmalarında kolaylıklar diledi. 31. 07. 2021

Kaynak: Habermetre