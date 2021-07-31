Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilimizde orman yangınlarının meydana geldiği Aydıncık ilçesi Yağrat mevkiisinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilimizde orman yangınlarının meydana geldiği Aydıncık ilçesi Yağrat mevkiisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce'ye incelemeleri sırasında, Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek de eşlik etti.

Yağrat Orman Gözetleme Kulesi'ne geçerek yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı İnce, son durum hakkında Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının söndürülmesi için devletimizin ve hükümetimizin tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yangın müdahale ekipleriyle de bir araya geldi. Orman kahramanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Bakan Yardımcısı İnce, çalışmalarında kolaylıklar diledi. 31. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Yusuf Güney Aleyna Tilki Çağatay Akman
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Nihat Özdemir Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:21:20. #1.14#

title