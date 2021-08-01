Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Yaralar SarılıyorOrman yangınları nedeniyle ilimizde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Aydıncık ilçesi'ne bağlı Karaseki ve Duruhan mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaralar Sarılıyor

Orman yangınları nedeniyle ilimizde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Aydıncık ilçesi'ne bağlı Karaseki ve Duruhan mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Karaseki mahallesine geçen Bakan Yardımcısı İnce, yangından zarar gören mahalle sakinleri ile buluşarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Yangınların söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Afetten zarar gören tüm vatandaşlarımıza gerekli destek ve yardımları yapacağız. " dedi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce "Devletimiz Yanınızdadır, Gereken Neyse Yapılacak"

Zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı İnce, tüm kurumlarla birlikte aktif olarak sahada olduklarını dile getirerek, "Devletimiz yanınızdadır, gereken neyse yapılacak. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere talimat verdi, yaraların sarılması için gerekeni yapmak sorumluluğumuzdur. " şeklinde konuştu.

İkametleri yangından zarar gören mahalle sakinleriyle de yakından ilgilenen Bakan Yardımcısı İnce, gerekli tüm ihtiyaçların bir an önce karşılanacağını vurgulayarak yangından zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Duruhan mahallesine geçen Bakan Yardımcısı İnce, vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Devletimizin bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek "Birlik ve beraberlik içerisinde bu afeti de inşallah atlatacağız" dedi. 01. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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